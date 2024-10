Le trône de fer de « Game of Thrones » vendu à un prix hallucinant lors d'une vente aux enchères

Des costumes et accessoires de Game of Thrones étaient en vente la semaine dernière et tous ont trouvé preneur, parfois à des prix hallucinants.

La semaine dernière, Heritage Auctions a mis aux enchères des costumes et accessoires de la série Game of Thrones lors d’une vente organisée à Dallas, ville où est basée la maison. Durant trois jours, du jeudi 17 au samedi 19 octobre, fans et admirateurs de Game of Thrones se sont affrontés pour s’offrir les plus beaux et prestigieux vestiges de Westeros.

Parmi les objets qui ont trouvé acquéreurs, Longclaw, l’épée de Jon Snow a été vendue pour 400 000 dollars. La cape que porte le personnage à Châteaunoir est partie pour 337 500 dollars. D’après nos confrères du Parisien, ces deux objets ont été très disputés entre les potentiels acheteurs.

Crédit photo : HBO

Des robes portées par Daenerys Targaryen et Cersei Lannister dans la série ont également été vendues au-delà de leur prix de départ, respectivement 112 500 dollars et 137 500 dollars. L’armure en cuir noir que portait Jaime Lannister a trouvé un acheteur pour 275 000 dollars, tandis que son armure de garde royale s’est vendu pour 212 500 dollars.

Le Trône de fer vendu après une bataille acharnée

Crédit photo : HBO



Outre ces pièces de collection bien connues des fans, le clou du spectacle était le fameux Trône de fer, objet de toutes les convoitises dans la série. Comme le révèle Heritage Auctions, la bataille pour le trône a duré plus de six minutes. Au final, c’est un chanceux acheteur qui l’a obtenu pour la modique somme de 1,49 million de dollars, soit 1,4 million d’euros.

Dans Game of Thrones, le trône a été forgé par un dragon qui a fait fondre toutes les épées de ceux qui ont tenté de l’attaquer. À Dallas, le trône vendu était une réplique en plastique identique à l’original. Il était recouvert d’une peinture métallique et orné de plusieurs pierres précieuses.

Crédit photo : HBO

Comme l’explique Joe Maddalena, le vice-président de Heritage Auctions, la vente aux enchères fut un véritable succès. « Les fans voulaient repartir avec un morceau de la magie de “Game of Thrones” », et certains ont réussi. N'hésitez pas à consulter le site d'Heritage Auctions pour découvrir tous les objets vendus.