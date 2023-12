GTA 6 : ces détails qu'il ne fallait pas rater dans le trailer de Rockstar Games

On vous dévoile les détails croustillants qu'il ne fallait pas rater dans le premier trailer de GTA VI.

Avec un peu d'avance et à la surprise générale, Rockstar Games a dévoilé la nuit dernière les premières images du dernier né de GTA (« Grand Theft Auto »), prévu pour 2025.

Cette bande-annonce - avancée de quelques heures en raison de fuites qui risquaient de tout faire tomber à l'eau - est venue confirmer de nombreuses rumeurs quant aux nouveautés du jeu. D'autres détails importants nous permettent également d'en savoir un peu plus sur ce qui attend les gamers dans ce sixième opus.

Voici ce qu'il faut savoir.

Que retenir des premières images de GTA VI ?

Sans surprises, ce nouveau volet s'appellera... GTA 6. Si certains s'attendaient à un intitulé plus sophistiqué et davantage en rapport avec le scénario - comme cela avait pu être le cas pour GTA Vice City ou GTA San Andreas -, Rockstar a pourtant fait dans la simplicité en indiquant uniquement le numéro de ce sixième opus en chiffres romains.

La deuxième information importante est l'intégration d'un personnage principal féminin, une grande première dans l'histoire de la franchise. Prénommée Lucia, cette dernière fera partie d'un duo de protagonistes inédit avec Jason. Ce couple explosif de criminels n'est pas sans rappeler celui que formaient les bandits Bonnie Parker et Clyde Barrow qui avaient semé la terreur aux États-Unis durant la Grande dépression, en réalisant une série de braquages de banque à main armée.

Crédit photo : You Tube / Rockstar Games

Les plus nostalgiques seront par ailleurs ravis d'apprendre que GTA VI fera son retour dans un décor familier puisque l'action se déroulera à... Vice City, cette ville fictive inspirée de Miami et apparue pour la première fois dans le troisième opus éponyme, sorti en 2002. Mais ce n'est pas tout car par extension, l'univers du jeu sera plus vaste que cette simple zone urbaine. « GTA VI nous emmène dans l’État de Leonida, où se trouvent Vice City et ses environs, dans l’évolution la plus importante et immersive de la franchise », précise ainsi Rockstar.

Crédit photo : You Tube / Rockstar Games

Crédit photo : You Tube / Rockstar Games

Crédit photo : You Tube / Rockstar Games

Côté véhicules, la BA nous montre que l'on pourra piloter toutes sortes de bolides sur terre, en mer ou dans les airs, avec notamment des bateaux, des hydroglisseurs, ou encore des avions sans oublier les voitures et les motos.

Crédit photo : You Tube / Rockstar Games

Crédit photo : You Tube / Rockstar Games

On notera également la possible intégration au scénario de personnages faisant référence à de vraies personnes et notamment Lawrence Sullivan, alias « Florida Joker », un criminel connu pour ses tatouages faciaux faisant penser au meilleur ennemi de Batman.

Crédit photo : DR

Enfin, ce trailer aux images époustouflantes nous montre à quel point les gamers seront plongés dans l'atmosphère unique de Vice City, avec ses plages, son downtown, ses night-clubs et ses boutiques. Mention spéciale pour les personnages secondaires qui incarnent à merveille la population de cette ville bouillonnante.

Crédit photo : You Tube / Rockstar Games

Crédit photo : You Tube / Rockstar Games

Pour rappel, GTA VI sortira courant 2025 sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.