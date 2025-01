Ce jeu vidéo très populaire serait très bénéfique sur le bien-être mental des enfants, selon une étude

Souvent critiqués pour leurs effets néfastes, les jeux vidéos auraient également des répercussions bénéfiques sur la santé mentale des enfants. Surtout un jeu en particulier, très populaire, comme le révèle une étude.

Se pourrait-il que les jeux vidéo soient bénéfiques au bien-être d’une personne ? C’est ce qu’une étude, publiée le 17 décembre dernier dans la revue Journal of Medical Internet Research, met en lumière à propos d’un jeu vidéo en particulier.

Les chercheurs se sont penchés spécifiquement sur les jeux en monde ouvert, qui invitent les joueurs à l’exploration en marge d’une histoire principale palpitante. Au centre de leur étude, ils ont pris comme référence un opus de la franchise Zelda, intitulée “The Legend of Zelda : Breath of the Wild”, sorti en 2017.

Les auteurs de l’étude ont mené leurs recherches auprès de 609 étudiants en cycle supérieur, procédant à 32 entretiens détaillés. Ils ont alors constaté que l’aventure proposée par le jeu vidéo en monde ouvert, favorisant l’ingéniosité et la créativité, permettait d’améliorer son bien-être mental.

En effet, les jeux en monde ouvert ont l’avantage de proposer “un environnement vaste, librement explorable, où les joueurs peuvent se déplacer et interagir avec l’univers du jeu avec des restrictions minimales”.

Les jeux vidéo en monde ouvert entraînent l’épanouissement cognitif

Pour étayer leur argument, les chercheurs mettent en comparaison ce type de jeu vidéo avec les réseaux sociaux, considérés comme un espace qui envoie un flux constant d’informations conditionnant une certaine passivité. Quand les réseaux sociaux produisent une récompense à court terme, en lien avec la validation sociale, certains jeux vidéos activent des mécanismes cognitifs grâce à leur environnement vaste et interactif.

Ainsi, ils permettent une “relaxation et un bien-être accru” de l’esprit grâce à “des possibilités uniques d’évasion cognitive”.

En analysant les effets de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et même The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, les scientifiques soulignent que les joueurs peuvent "ressentir un sentiment de liberté et d’autonomie, ce qui peut réduire le stress et améliorer la santé mentale".

Selon eux, "l’évasion cognitive a eu un effet positif significatif sur la relaxation des joueurs (…), qui à son tour a eu un effet significatif et positif sur les scores de bien-être des joueurs".

Dans leurs conclusions, les chercheurs estiment que les jeux en monde ouvert pourraient permettre d’explorer de potentielles applications thérapeutiques pour gérer le stress et l’anxiété.