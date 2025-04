Dans cette clinique, les enfants jouent à des jeux vidéo pendant leur opération de chirurgie

Dans certains hôpitaux, les jeux vidéo sont autorisés durant certaines opérations. Non pas pour amuser les patients mais dans un but bien précis.

La médecine et ses pratiques évoluent de plus en plus. Au moment de passer sur la table d’opération, il n’est pas facile de rester calme et serein. C’est à ce moment-là que la technologie débarque afin d’aider au mieux les médecins dans leur travail.

Enfants ou adultes, le stress n’épargne personne. Par exemple, dans l’hôpital Medway Maritime de Gillingham, dans le sud-est de l’Angleterre, les médecins utilisent la réalité virtuelle thérapeutique pour leurs patients. Durant des interventions mineures, les patients enfilent un casque de réalité virtuelle. Le résultat est efficace puisque les patients récupèrent mieux tandis que leur niveau d’anxiété et de douleur diminue.

Crédit photo : herjua/ iStock

En Turquie, une clinique utilise un principe similaire pour les enfants. Et cela semble porter ses fruits.

Des jeux vidéo pendant une opération chirurgicale

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OpdrGökçe Kurt (@opdrgokcekurt)

Sur Instagram, des vidéos montrant des interventions chirurgicales de la pédiatre Gökçe Kurt Çocuk rencontrent une certaine popularité. On la voit opérer avec l’une de ses collègues tandis que l’enfant joue à un jeu vidéo.

Comme l’explique le site Technology, « les jeux vidéo peuvent contribuer à calmer les patients pendant l'intervention chirurgicale grâce à l'utilisation de la réalité virtuelle ou augmentée (VR) pour la distraction, de manettes non invasives pour l'interaction et du biofeedback pour favoriser la relaxation ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Technology (@technology)

Ainsi, les enfants sont concentrés sur le jeu vidéo et non pas sur leur opération de chirurgie et les éventuelles douleurs qui peuvent en découler. Par ailleurs, les jeux peuvent stimuler les enfants sur un plan émotionnel afin de les préparer à "affronter" une opération. Cela leur permet de réduire leur peur et de mieux appréhender l’opération qui va suivre.