La nouvelle PlayStation portable fuite, un insider révèle des détails techniques prometteurs

Selon un insider bien informé, Sony préparerait le lancement d’une nouvelle console portable, équipée de technologie maison empruntées à la PS5 Pro.

Sony s’apprête-t-il à révolutionner le marché de la console portable ? Si on en croit les dernières fuites, une nouvelle console portable bien plus ambitieuse que le PlayStation Portal serait en développement dans le plus grand secret.

Ces informations ont été révélées par un certain KeplerL2, un insider très réputé à qui l’on doit déjà les spécifications de la PS5 Pro bien avant son annonce. Selon lui, Sony serait en train de développer une nouvelle console portable qui reposerait sur une variante de la même base technologique que celle prévue pour la future PS6.

Après le succès inattendu du PlayStation Portal en 2023, Sony semble avoir pris goût au format portable. Mais là où le Portal misait tout sur le jeu à distance, le futur modèle évoqué par l’insider KeplerL2 prend une autre direction : celle d’une vraie console autonome, pensée pour jouer en local avec une puissance bien réelle sous le capot.

Crédit photo : Sony

Cette nouvelle console portable serait basée sur une version dérivée de l’architecture graphique GFX13, baptisée RDNA5, aussi appelée UDNA. La machine embarquerait 16 Go de mémoire LPDDR5X. Contrairement à ce que certains anticipent, cette console ne disposerait pas d’un grand nombre d’unités de calcul, comme les 36 CU évoquées. En réalité, l’architecture RDNA5 qu’elle utiliserait permettrait une performance bien supérieure par unité de calcul.

Vers une révolution des consoles portables ?

Comparée à la PS5, cette console portable ne bénéficierait que d’un tiers de sa bande passante mémoire. Cependant, elle compenserait en partie cette limitation grâce à une mémoire cache renforcée et à une compression mémoire améliorée. Le cache comprendrait 4 Mo de mémoire L2, accompagnés de 16 Mo de mémoire MALL, ce qui constitue un avantage notable sur la PS5 de base et Pro, qui, elles, n’incluent ni MALL ni Infinity Cache.

Le vrai tour de force pourrait venir de l’intégration du PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), le système d’upscaling par IA introduit avec la PS5 Pro. Grâce à cette technologie, la console portable pourrait afficher des jeux bien plus nets et fluides que ne le permettrait sa puissance brute.

Crédit photo : Sony

Fin 2024, Bloomberg avait publié un rapport dans lequel il était précisé que le développement de la console portable de PlayStation n’en serait qu’à ses premières phases et qu’il ne faudrait pas s’attendre à une sortie avant plusieurs années.

Il s’agirait d’une machine qui ferait tourner les jeux nativement, et non pas juste en cloud, comme c’est actuellement le cas avec la PlayStation Portal. Ce projet n’est pas encore officiel, mais il coche toutes les cases d’une offensive stratégique sérieuse. Une console portable PlayStation autonome, puissante, et boostée à l’intelligence artificielle ? Si la rumeur dit vrai, la partie s’annonce bien plus serrée que prévu.

Avec la sortie récente de la Nintendo Switch 2, puis l’arrivée prochaine des ROG Xbox Ally, sans oublier les prochaines itérations des machines d’autres constructeurs, le marché des consoles portables semble aujourd’hui connaître une nouvelle vie.