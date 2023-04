Hermione incarnée par une actrice noire dans la nouvelle série Harry Potter ?

La nouvelle série sur l’univers de Harry Potter va avoir un tout nouveau casting. Voulant faire preuve d'inclusivité et de diversité, les producteurs pourraient choisir une actrice noire pour interpréter le rôle d'Hermione.

C'est officiel : une nouvelle série sur la saga Harry Potter va voir le jour. Il s’agirait d’une adaptation des sept romans de J.K. Rowling, qui sera la productrice exécutive du programme. Réalisées sur une période de dix ans, les saisons seront “fidèles aux livres originaux et permettront à Harry Potter et à ces aventures incroyables d’être découverts par de nouveaux publics à travers le monde”.

Crédit photo : Warner Bros.

Qui dit nouvelle série, dit nouveau casting. D’après les premières sources, ce programme aura une démarche inclusive et des acteurs de couleur pourraient être présents. Les producteurs veulent mettre l'accent sur la diversité, ce qui n'était pas le cas dans l’école de Poudlard représentée dans les films.

Hermione jouée par une actrice noire ?

Selon Jeff Sneider, expert en divertissement et animateur du podcast “The Hot Mic”, Hermione pourrait être incarnée par une actrice noire. Cette décision ne serait pas une première puisque la jeune sorcière a déjà été jouée par une actrice de couleur, Noma Dumezweni, dans l’adaptation de la pièce Harry Potter et l’Enfant Maudit, en 2015. Un choix qui avait fait polémique et que J.K. Rowling avait défendu en affirmant que dans ses livres, elle n’avait jamais apporté d’informations sur la couleur de peau d’Hermione.



Crédit photo : Charlie Gray

Quoi qu’il en soit, il faudra faire preuve de patience et attendre quelques années avant de découvrir cette série sur nos écrans.