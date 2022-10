« J'ai honte » : un acteur de la saga Harry Potter fait ses excuses à Emma Watson pour son comportement

Dans son autobiographie, l’un des acteurs de la saga Harry Potter a tenu à faire des excuses à Emma Watson, car il se serait mal comporté avec elle sur le tournage du premier film.

Si la saga Harry Potter est terminée depuis des années, elle continue de faire parler d’elle, que ce soit pour des occasions heureuses ou pour des événements plus tristes.

Quelques jours après le décès de Robbie Coltrane, qui incarnait le personnage d'Hagrid, le 14 octobre dernier, un nouvel événement a été mis en lumière par Tom Felton, qui jouait le rôle de Drago Malefoy dans les films.

Crédit photo : Warner Bros

À l’occasion de la sortie de son autobiographie, l’acteur a dévoilé des anecdotes qui ont eu lieu sur le tournage des films. Dans son livre, Tom Felton livre des confidences et présente même ses excuses à Emma Watson.

Tom Felton présente ses excuses à Emma Watson

Pendant le tournage du premier film, Tom Felton avait 12 ans. Il était l’acteur le plus âgé avec Rupert Grint (Ron Weasley). Daniel Radcliffe (Harry Potter) avait 11 ans et Emma Watson (Hermione Granger) était l’une des plus jeunes puisqu’elle était âgée de 10 ans.

Crédit photo : Warner Bros

Dans son autobiographie, Tom Felton raconte que pendant le tournage, Emma Watson s’est rendue dans sa loge pour faire un petit spectacle de danse. Accompagné de Josh Herdman (Goyle), Tom Felton se rend dans la loge et commence à se moquer de la jeune fille avec son camarade.

« Nous nous sommes esclaffés devant le spectacle d’Emma, atteignant un pic lorsqu’elle a dansé. Nous étions juste des petits merdeux, surtout parce que nous étions mal à l’aise et que nous pensions que nous foutre de sa gueule était cool, mais Emma était clairement fâchée par notre réaction indélicate. Je me suis senti con, à juste titre », a écrit Tom Felton dans son livre.

Les deux acteurs réconciliés

Heureusement, Emma Watson a rapidement pardonné ce geste à Tom Felton. Depuis, les deux acteurs se sont réconciliés et sont très proches l’un de l’autre. Dans son livre, l’interprète de Drago Malefoy a notamment tenu à rendre hommage à la jeune fille.

« Emma était celle qui avait la situation la plus délicate à gérer et ce, dès son plus jeune âge, a-t-il rédigé. Les pressions qu’elle vivait allaient plus loin que d’avoir à gérer des garçons débiles. Elle était traitée en adulte à bien des égards dès le jour où elle a été choisie. La dernière chose dont elle avait besoin, dans un environnement qui aurait dû être - et normalement était - amical, sûr et familial, était Josh et moi nous moquant de sa danse. Voilà pourquoi j’ai honte de notre comportement. »

Crédit photo : Warner Bros

Aujourd’hui, Tom Felton et Emma Watson s’entendent à merveille. L’actrice a notamment confié qu’elle avait eu un petit coup de foudre amical pour le jeune homme pendant le tournage de la saga. S’il ne s’est jamais rien passé entre eux, les deux acteurs ont toujours eu une relation fusionnelle. Ils se sont toujours soutenus et ont lié une véritable amitié, comme le décrit Emma Watson dans la préface de l’autobiographie de son ami.

« Vous connaissez cette personne dans votre vie qui vous donne l’impression d’être vue ? Cette personne qui est en quelque sorte le témoin de tout ce qui se passe ? Cette personne qui sait - sait vraiment - ce qui vous arrive et ce que vous vivez sans que rien n’ait besoin d’être dit ? Pour moi, cette personne est Tom Felton », a-t-elle rédigé.

Si vous voulez en apprendre davantage sur les aventures de Tom Felton pendant le tournage de la saga Harry Potter, l’autobiographie peut être trouvée sous le nom de Beyond the Wand : The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard. Pour le moment, le livre n’a pas de traduction française.