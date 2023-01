Fans d'Harry Potter dépêchez-vous, l'exposition officielle débarque à Paris et la billetterie est déjà ouverte !

Avis aux Moldus français : l’exposition officielle «Harry Potter» ouvrira ses portes à Paris Expo Porte de Versailles, le 21 avril prochain. Suivez le guide !

Sortez vos agendas ! Le 21 avril prochain, Paris Expo Porte de Versailles accueillera l’exposition officielle «Harry Potter». Une expérience familiale et immersive à ne rater sous aucun prétexte.

À voir aussi

Crédit Photo : ALLEGRIA / Matthias Buchegger

Comme le précise le communiqué de presse, l’exposition révélera les coulisses du Monde des Sorciers et rendra hommage à la saga culte, mais aussi aux trois films des «Animaux Fantastiques», ainsi qu’à la pièce de théâtre «Harry Potter et l’enfant maudit».

«L’exposition rend hommage aux scènes, personnages, décors et créatures mythiques nés de l’imagination de J.K. Rowling et découverts dans les films et autres déclinaisons de l’univers d’Harry Potter».

Crédit Photo : ALLEGRIA / Matthias Buchegger

Crédit Photo : ALLEGRIA / Matthias Buchegger

Une exposition grandiose et interactive

Sur place, les visiteurs auront la chance de visiter une vingtaine de salles. Au programme : designs immersifs et technologies encore jamais expérimentées dans une exposition.

Parmi les galeries emblématiques de l’événement, nous trouvons bien évidemment «Le château de Poudlard». Cette expérience multimédia mettra en scène le Saule cogneur, les Détraqueurs ou encore la Carte du maraudeur. Cet objet magique fera apparaître le nom des visiteurs, les invitant à poursuivre leur exploration de l’exposition.

Crédit Photo : ALLEGRIA / Matthias Buchegger

Les plus curieux pourront flâner dans les salles de classe, où ils apercevront des accessoires de la franchise. Mais ce n‘est pas tout ! Les Moldus auront accès à des écrans tactiles, sur lesquels ils pourront préparer des potions, prédire l’avenir ou vaincre un Epouvantard.

Crédit Photo : ALLEGRIA / Matthias Buchegger

Enfin, la cabane d’Hagrid et la Forêt interdire offriront une expérience inoubliable. Par exemple, chaque visiteur se verra attribuer un Patronus, incroyable n’est-ce pas ? Les créatures magiques seront aussi mises à l’honneur.

«Cette expérience est une grande première et c’est déjà un succès avec 25 000 billets vendus ces dernières 24 heures lors des prés-ventes. J’encourage les futurs visiteurs français à prendre date et à réserver dès aujourd’hui leurs billets», a indiqué Tom Zaller, PDG d’Imagine Exhibitions.

Crédit Photo : ALLEGRIA / Matthias Buchegger

Crédit Photo : ALLEGRIA / Matthias Buchegger

Rendez-vous sur ce site pour réserver votre billet !

À noter que «l’exposition est conçue et produite par Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment, en partenariat avec Imagine Exhibitions, Inc. et EMC Presents», rappelle le communiqué.