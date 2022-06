Des secrets de tournage d'Harry Potter dévoilés dans les journaux intimes d'Alan Rickman, qui incarnait le professeur Rogue

Six ans après sa disparition, l’acteur Alan Rickman va se dévoiler puisque ses journaux intimes vont être publiés dans un livre autobiographique, qui sera disponible en librairie en fin d’année.

Il y a six ans, Alan Rickman nous quittait, laissant derrière lui une carrière cinématographique prestigieuse. L’acteur est notamment connu pour son rôle dans la saga Harry Potter, dans laquelle il interprétait le célèbre professeur Severus Rogue. Décédé le 14 janvier 2016 d’un cancer du pancréas, il a laissé derrière lui une belle carrière au cinéma… mais aussi des livres qui vont bientôt voir le jour.

Crédit photo : Warner Bros

Pendant plus de 25 ans, l’acteur a tenu des journaux intimes pour écrire ses mémoires, qu’il espérait publier un jour. Au total, 27 carnets écrits de sa main ont été rassemblés en un seul ouvrage autobiographique, qui va être vendu en librairie.

Les journaux intimes d’Alan Rickman en librairie

Il y a deux ans, le grand public a appris l’existence de ces carnets. En effet, Alan Rickman a commencé à écrire ses mémoires en 1990, dans l’espoir qu’elles soient publiées un jour.

« Il a écrit ses journaux comme s’il parlait à un ami, a affirmé Alan Taylor, chargé de regrouper les carnets. Ses journaux fournissent des vignettes parfaites : des paragraphes simples et courts qui décrivent des images beaucoup plus grandes et nous offrent une vision plus intrigante de lui, de ses pairs et du monde qui l’entoure. Ils sont intimes, perspicaces et très drôles. »

Crédit photo : Reuters

Au total, l’acteur a tenu une trentaine de journaux pendant une longue période de sa vie. L’ouvrage final sera intitulé en français « À la vie, profondément : les journaux d’Alan Rickman ».

« Alan Rickman s’appuie sur son héritage d’acteur de renommée mondiale, d’activiste politique infatigable, de voyageur passionné et plus encore à travers ses journaux intimes - un projet passionné de vingt-cinq ans dans lequel il invite les lecteurs dans les coulisses de sa vie », peut-on lire sur la description du site de la maison d’édition Henry Holt & Compagny.

Des anecdotes et des secrets sur l’acteur

Dans ce livre, les lecteurs pourront en apprendre davantage sur les débuts d’Alan Rickman dans le monde du cinéma, jusqu’à l’obtention de ses plus grands rôles. Des détails croustillants sur le tournage de la saga Harry Potter sont notamment révélés. L’ouvrage est également parsemé d’anecdotes sur la vie privée et professionnelle de l’acteur, et les lecteurs pourront découvrir ses réflexions et ses sentiments.

« Ces journaux révèlent non seulement qui était l’acteur, mais aussi qui était le vrai Alan : son sens de l’humour, ses observations pointues, son savoir-faire et son dévouement aux arts », a confié Rima Horton, la veuve de l’acteur, à The Guardian.

Crédit photo : Warner Bros

La préface du livre est signée par l’actrice Kate Winslet, avec qui Alan Rickman a joué dans Raisons et sentiments et Les Jardins du roi. La postface est quant à elle rédigée par Rima Horton, la femme qui a partagé sa vie.

Le livre sera disponible dans les librairies britanniques en octobre prochain. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée en France.