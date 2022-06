Top 10 des meilleurs professeurs dans Harry Potter

Découvrez dans ce top les meilleurs professeurs dans Harry Potter. Ceux sans qui ce film n’aurait sans doute pas eu autant de succès.

Les 5 professeurs les plus puissants dans le film Harry Potter

Poudlard, l’école de sorciers la plus réputée au monde, a accueilli un bon nombre de professeurs. Sans le savoir-faire et l’expérience de ces grands personnages, à la fois redoutés et admirés, Harry Potter et ses amis n’auraient sans doute jamais vaincu le maléfique Voldemort. Vous n’aurez certainement pas non plus été séduit par les 8 films de cette saga.

Voici donc sans plus attendre les 5 professeurs les plus puissants en qui les apprentis sorciers de Poudlard doivent une fière chandelle :

Le directeur de Poudlard, Albus Dumbledore

Le professeur Albus Dumbledore dans la saga Harry Potter. Crédit : Warner Bros

Albus Dumbledore se trouve en tête de notre classement des meilleurs professeurs dans le film Harry Potter. Il est le directeur de l’école des sorciers, le fondateur de l’Ordre du Phénix et le président du tribunal des sorciers. Outre ses nombreuses responsabilités, Dumbledore est aussi un puissant magicien. Ce directeur de Poudlard possède de fortes connaissances en magie. Il peut créer une tempête de feu, se faire très rapidement une idée de la personnalité d’une personne, créer un objet permettant de capturer toutes les lumières allumées dans une pièce…

La sagesse de Dumbledore en fait un bon conseiller. D’ailleurs, dans tous les films de la saga, il se montre toujours bienveillant envers Harry Potter, Ron, Hermione et tous les apprentis sorciers. Dumbledore, aidé par le professeur Severus Rogue, n’hésite jamais à se sacrifier pour le bien de tous. Il est à l’origine du retour de Remus Lupin, un des personnages qui a permis aux élèves de Poudlard de se préparer pour la grande bataille contre Voldemort et son Hommes.

Le professeur Minerva McGonagall

La professeure Minerva McGonagall, aussi directrice de la maison Gryffondor. Crédit : Warner Bros

Bien qu’elle paraisse très stricte, le professeur Minerva McGonagall est aussi très admirée à l’école des sorciers. Elle reste à l’écoute de ses élèves et n’hésite pas à les aider en cas de difficulté. C’est, par exemple, ce qu’elle a fait lorsque Ron est arrivé en voiture volante à Poudlard ou encore lorsqu’elle a offert un « retourneur de temps » à Hermione. C’est aussi Minerva McGonagall qui a offert le Nimbus 2000 à Harry Potter lors de sa première compétition de Quidditch.

Le professeur Minerva McGonagall est la directrice de la maison Gryffondor. Elle peut exécuter de nombreux sorts. Elle a aussi le pouvoir de se métamorphoser en chat tigré. Lorsqu’elle se transforme, des marques similaires à ses lunettes se forment autour de ses yeux.

Le professeur Severus Rogue

Severus Rogue, célèbre professeur redouté dans la saga Harry Potter. Crédit : Warner Bros

Severus Rogue est un personnage particulièrement entouré de mystère. Son air hautain le fait souvent paraitre froid. Seul Dumbledore est capable de voir son dévouement. Severus Rogue est aussi l’un des personnages les plus redoutés par les professeurs et les élèves de Poudlard et de la maison Serpentard. En effet, pour transmettre son savoir, il a souvent recours à l’humiliation. Severus Rogue adore aussi torturer ses apprenants lorsque ces derniers se montrent incompétents et pas motivés.

Ce puissant professeur dans Harry Potter a le pouvoir de créer toutes sortes de potions magiques. Il a même proposé une potion tue-loup à Remus Lupin afin qu’il puisse préserver toutes ses facultés chaque fois qu’il se transforme en loup-garou.

Le professeur Remus Lupin

Remus Lupin, professeur qui donne des cours contre les forces du Mal. Crédit : Warner Bros

Remus Lupin mérite aussi sa place parmi les meilleurs enseignants de Poudlard. Il donne des cours de défense contre les forces du mal, enseigne les techniques de combat contre les Épouvantars et transmet son savoir en magie noire. Il a aidé Harry Potter à maîtriser son patronus et à ne plus s’évanouir lorsque les détraqueurs se manifestent.

C’est le professeur Remus Lupin qui a inventé la fameuse carte des Maraudeurs. Elle permet d’observer les allées et venues au sein de l’école. Elle sert aussi à trouver des passages secrets. Ce puissant sorcier a le pouvoir de se transformer en loup-garou une fois par mois. Cette faculté ne l’a pas aidé à se faire des amis à l’école des sorciers. Au fil des épisodes, il se lie pourtant d’amitié avec Harry Potter, Ron et Hermione.

Le professeur Pomona Chourave

Professeure appréciée, Pomona Chourave est spécialiste en herboristerie. Crédit : Warner Bros

Pomona Chourave figure aussi parmi les meilleurs professeurs de Poudlard. Cette spécialiste en herboristerie a rendu les films de la saga enrichissants. Pendant ses cours, elle invite toujours ses élèves à mettre leurs connaissances théoriques en pratique. Elle sait parfaitement comment s’y prendre pour mettre les facultés d’un apprenant en valeur et l’encourager à continuer ses efforts.

Grâce à son dévouement, Pomona a pu poursuivre ses cours lorsque Poudlard était sous le règne de Voldemort. Pendant la grande bataille de l’école contre ce personnage maléfique, elle se battait aux côtés des autres professeurs. Elle n’a pas hésité à utiliser ses pouvoirs pour protéger ses collègues.

Le bureau d’un grand sorcier. Crédit : Brankospejs

Outre leur puissance et leur savoir-faire, certains enseignants à l’école des sorciers ont particulièrement marqué la vie des élèves. Bienveillants, drôles et très impliqués dans leur métier, ils ont tout fait pour rendre l’apprentissage à Poudlard davantage ludique et enrichissant. Le public les a aussi adorés. Voici ces 5 personnages :

Le professeur Rubeus Hagrid

Extrait d'une scène de la saga Harry Potter, Hagrid dans sa maison. Crédit : Warner Bros

Le caractère jovial de Rubeus Hagrid est très apprécié par les élèves de Poudlard. Il aime aider et soutenir ses apprenants. Cependant, il peut parfois se montrer assez irresponsable et maladroit. Rubeus Hagrid s’est lié d’amitié avec Harry Potter et ses amis dès le début du film.

Pour résumer, ce professeur dispense des cours de soin pour les créatures magiques. Il choisit souvent des animaux dangereux et parfois peu intéressants. C’est le gardien des Clés et des Lieux de l’école. Il est aussi membre de l’Ordre du Phénix. Rubeus Hagrid est un demi-géant. Comme ces êtres sont mal vus par les sorciers, il a toujours essayé de cacher ses origines. Cependant, une journaliste a fini par découvrir la vérité et l’a mentionné dans un article sur la famille Hagrid. Le sang de géant qui coule dans les veines de ce professeur l’a aidé à résister à toutes sortes de maléfices. Il a été d’une grande aide pendant la bataille contre Voldemort.

Le professeur Rolanda Bibine

Voici Rolanda Bibine, professeure du vol en balai et arbitre des matches de Quidditch. Crédit : Warner Bros

Les élèves de Poudlard ont beaucoup de respect pour Madame Bibine. Elle enseigne le vol en balai et assure le rôle d’arbitre pendant les matches de Quidditch. Bien qu’elle n’apparaisse pas souvent dans les films de la saga, elle reste un personnage symbolique. En effet, elle a su prouver que les sorciers pouvaient parfaitement être gentils et fair-play. Avant le début et à la fin de chaque match, elle invite les joueurs à se serrer la main.

Le passé de Madame Bibine est resté un mystère pour les autres professeurs et les élèves de Poudlard. Certains pensent qu’elle fait partie de la maison Poufsouffle en raison de ses traits de caractère. D’autres supposent qu’il s’agisse d’une espèce différente des moldus et des sorciers à cause de ses yeux jaunes et de ses cheveux gris rappelant un faucon.

Le professeur Horace Slughorn

Voici Horace Slughorn, professeur atypique dans la saga. Crédit : Warner Bros

Horace Slughorn est aussi un bon professeur, même s’il ne tient qu’une place secondaire dans la saga. Il s’agit d’un personnage assez atypique qui adore la couleur lilas et le confort. Cependant, il possède aussi un pouvoir intéressant: la capacité de se transformer en fauteuil. Il peut se faufiler dans n’importe quelles pièces et écouter les conversations. Il côtoie toujours les célébrités et les puissants sorciers pour en tirer profit.

Pendant le retour de Lord Voldemort, ce professeur a vécu caché de peur que celui-ci ne le tue ou ne s’en prenne à ses Horcruxes secrets. Bien qu’il fût contraint d’enseigner la magie sous le règne de ce personnage maléfique, il a tenu à se ranger du côté des défenseurs de Poudlard lors de la grande bataille finale.

Le professeur Sibylle Trelawney

À Poudlard, Sibylle Trelawney est appréciée. Crédit : Warner Bros

Avec ses cheveux ébouriffés et ses yeux agrandis par ses lunettes, le professeur Sibylle Trelawney semble assez banale. Et pourtant, il s’agit de l’arrière-arrière-petite-fille de Cassandra Trelawney, une grande voyante. Elle enseigne la divination à Poudlard. Ses cours fascinent les élèves ainsi que certains de ses collègues. La plupart de ses prédictions se réalisent. C’est d’ailleurs cette voyante qui a prédit la mort de James et de Lily Potter. Pendant son entretien d’embauche avec Dumbledore, elle annonça la naissance d’un enfant qui causerait le déclin du règne de Lord Voldemort. Une des principales raisons pour lesquelles le directeur de Poudlard l’a recruté.

Sibylle Trelawney est également capable de lancer des sortilèges sans prononcer une incantation. Cette faculté lui est apparue pendant la bataille de Poudlard. Outre son pouvoir admirable, Sibylle Trelawney est admirée pour sa bonté et son dévouement. Cependant, elle se montre quelquefois ennuyeuse, surtout lorsqu’elle prédit la mort d’un de ses élèves.

Le professeur Filius Flitwick

Filius Flitwick est le professeur des sortilèges à Poudlard. Crédit : Warner Bros

Ce vieux sorcier fait aussi partie des meilleurs professeurs que les élèves de Poudlard n’aient jamais connus. Il se démarque par sa petite taille, ses cheveux blancs et sa voix aigüe. Il doit toujours se mettre sur une pile de livres lorsqu’il travaille sur son bureau. Filius Flitwick enseigne les sortilèges. Grâce à son expérience et son savoir-faire, il a gagné le respect de ses apprenants, des autres professeurs et des fans de la saga Harry Potter.

Pendant la bataille de Poudlard, Filius Flitwick a vaincu le Mangemort Antonin Dolohov. Il a utilisé tout son pouvoir pour protéger l’école contre Lord Voldemort. Il est aussi en charge de la protection de la Pierre philosophale. Contrairement aux autres enseignants, Filius Flitwick ne voit aucun problème à la présence de Dolores Ombrage au sein de l’établissement. Cependant, il n’adhère pas à son règlement ni à son comportement envers Harry Potter. Comme tous les autres enseignants de Poudlard, il s’oppose à Ombrage lorsque celle-ci remplace Dumbledore et devient directrice de l’établissement.