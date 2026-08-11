Harry Potter : pour protéger la tombe de Dobby, les fans de la saga font dévier un chantier à 500 millions d'euros

Le mémorial créé par les fans de Harry Potter en hommage à Dobby a récemment été menacé par un chantier. Finalement, les fans ont réussi à le détourner.

Dans la saga “Harry Potter”, un triste événement survient dans “Les Reliques de la mort”. Dobby, le fidèle elfe de maison, décède lors d’une bataille. Dans la saga, la créature est enterrée à la Chaumière aux Coquillages, la maison de Bill Weasley et Fleur Delacour, située au bord de la mer.

Crédit photo : Warner Bros.

Depuis la sortie des livres et des films, les fans ont retrouvé l’endroit précis où cette scène a été filmée. Il s’agit de la plage de Freshwater West, au Pays de Galles. Ainsi, un petit mémorial a été créé pour rendre hommage à Dobby. Ce site est devenu un véritable lieu de pèlerinage pour les fans de la saga qui sont nombreux à déposer des galets peints ou des chaussettes sur la tombe de Dobby.

“On a reçu des centaines d’appels”

Mais depuis quelque temps, cette tombe était menacée par la construction du Greenlink, un câble électrique de 200 km qui devait relier le Royaume-Uni à l’Irlande pour alimenter 380 000 foyers. Ce câble devait passer sous la tombe dédiée à Dobby, et le montant des travaux était estimé à 430 millions de livres, soit 500 millions d’euros.

Crédit photo : Darren Griffiths / Flickr

En apprenant cela, les fans de “Harry Potter” se sont mobilisés pour protéger le mémorial dédié à l’elfe de maison.

“On a reçu des centaines d’appels. Je veux dire, vraiment des centaines d’appels”, a déclaré Simon Ludlam, le directeur du projet, à la BBC.

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Le chantier a été modifié

Face à la pression exercée par les fans, le trajet du chantier a été modifié in extremis et ne passera plus sous la tombe de Dobby. Les fans ont obtenu gain de cause pour la deuxième fois consécutive, car ce n’est pas la première fois que le mémorial de Dobby est menacé de disparition.

En 2022, une association britannique de défense de la nature et des sites d’intérêts collectifs voulait faire disparaître cette plage pour protéger l’environnement. Finalement, l’association a accepté de garder le mémorial, à condition que les fans cessent de déposer des souvenirs sur la tombe, notamment les chaussettes, qui peuvent polluer la plage.