Harry Potter : Lambert Wilson brise le silence et dévoile le personnage surprise qu'il jouera dans la série

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Lambert Wilson

Invité sur le plateau de Télématin, Lambert Wilson est revenu sur la rumeur qui circulait à son sujet à propos de sa participation à la série Harry Potter, et a affirmé qu’il faisait bien partie du casting.

La série Harry Potter, produite par HBO, fait beaucoup parler d’elle et est très attendue par les fans. Alors que le tournage a débuté, un nouveau teaser a récemment été dévoilé.

La série Harry PotterCrédit photo : HBO Max

Du côté des acteurs, la production a connu quelques rebondissements suite à des bagarres qui auraient éclaté entre les jeunes acteurs sur le tournage.

Lambert Wilson dans Harry Potter ?

Si l’on connaît quasiment tous les acteurs qui joueront dans la série, certaines questions restaient encore en suspens. Désormais, on en sait un peu plus grâce aux confessions faites par Lambert Wilson, figure du cinéma français.

Invité sur le plateau de Télématin, Lambert Wilson a été interrogé sur sa potentielle participation à la série. En effet, le présentateur lui a montré une photo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, où l’on semble voir Lambert Wilson dans la peau d’un vieil homme.

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Lire aussi : Harry Potter : ce détail du nouveau teaser de la série bouleverse les fans

“C’est moi”

Le présentateur a alors demandé confirmation à l’acteur, qui a répondu en toute franchise.

“C’est moi. Je n’ai pas le droit d’en parler. Je n’ai absolument pas le droit d’en parler mais en revanche c’est moi et j’étais très content de le faire. Nicolas Flamel est le seul personnage qui a existé dans la saga. Il était accusé d’alchimie et c’est un personnage qui est un allié de Dumbledore, c’est lui qui a créé la pierre philosophale.”

Soumis à une clause de confidentialité, Lambert Wilson n’en a pas dit davantage sur son implication dans la série. Il faudra attendre le 25 décembre prochain pour découvrir les premiers épisodes de cette série tant attendue, qui dévoilera tous ses secrets.

Harry potter
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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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