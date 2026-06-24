Harry Potter : pourquoi Nick Frost critique J.K. Rowling tout en acceptant de jouer Hagrid dans sa série dès Noël 2026

Nick Frost, qui incarnera Hagrid dans la série “Harry Potter”, a critiqué les propos transphobes tenus par J.K. Rowling. Cependant, il a accepté le rôle dans la série et pour cela, il a été accusé d'hypocrisie. L'acteur a tenu à répondre à ces critiques.

Le tournage de la série “Harry Potter” a commencé. Mais alors que la série vient de débuter, plusieurs polémiques ont éclaté. Paapa Essiedu, qui jouera Rogue dans la série, a reçu des menaces de mort et des bagarres ont éclaté entre des jeunes acteurs sur le tournage.

En plus de cela, un autre acteur a été dans la tourmente. Il s’agit de Nick Frost, qui incarnera Hagrid dans la série.

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Nick Frost accusé d’hypocrisie

En effet, Nick Frost a dénoncé les opinions de J.K. Rowling, connue pour ses propos transphobes. Malgré cela, il a accepté d’intégrer le casting de la série, alors que J.K. Rowling en est la productrice.

“Elle a le droit d’avoir son opinion et j’ai le droit d’avoir la mienne, elles ne concordent tout simplement pas”, a-t-il déclaré au média The Observer.

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Suite à cette décision, Nick Frost a été accusé d’hypocrisie par des internautes. Il a alors tenu à répondre aux critiques et a affirmé que le fait qu’il joue dans “Harry Potter” ne signifie pas qu’il approuve ou qu’il soutient les propos de J.K. Rowling.

En plus de cela, Nick Frost est conscient que le fait de jouer Hagrid après Robbie Coltrane ne sera pas facile car le public s'est attaché à cette première version du personnage. Pour cette raison, il veut proposer une version différente du garde-chasse.

"J'ai essayé de m'inspirer de ce que Robbie a fait et de lui rendre hommage, mais j'ai aussi huit heures d'antenne par saison, alors que Robbie n'en avait que deux et demie. Il faut que Hagrid ait une personnalité plus riche. Alors, il vient de Bristol. Il est sympa, un peu discret. Certaines personnes n'aimeront pas ça. Elles diront : "Ce n'est pas mon Hagrid." Et c'est normal", a confié Nick Frost.

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Des acteurs contre J.K. Rowling

Nick Frost n’est pas le seul acteur de la série à dénoncer les propos tenus par l’écrivaine. C’est également le cas de John Lithgrow, qui joue le professeur Dumbledore, qui s’est exprimé sur la controverse, ainsi de Paapa Essiedu qui a signé une lettre ouverte à l’industrie du divertissement britannique, l’appelant à protéger la communauté transgenre.

De son côté, HBO a défendu la participation de J.K. Rowling dans le projet en tant que productrice exécutive. Le studio a affirmé que les convictions personelles de l’écrivaine n’auront aucune influence sur la direction artistique de la série, dont les premiers épisodes seront disponibles dès Noël 2026.