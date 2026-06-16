Harry Potter : ce personnage injustement coupé des films a trouvé son acteur dans la série

Alors que le tournage de la série “Harry Potter” a débuté, nous avons appris qu’un nouveau personnage, injustement oublié dans les films, apparaîtra dans la série. Voici l’acteur qui l’incarnera.

C’est l’une des séries les plus attendues de l’année : “Harry Potter”, produite par HBO, sortira le jour de Noël. La série va retracer le parcours du jeune sorcier à Poudlard et chaque saison se rapportera à un roman de la saga.

Crédit photo : HBO

Le tournage de la série a déjà commencé et on en sait un peu plus sur les acteurs qui ont rejoint le casting. Pour l’instant, le mystère plane encore sur l’identité de celui qui incarnera Lord Voldemort, même si des rumeurs dévoilent qu’il pourrait être joué par cet acteur culte du “Seigneur des Anneaux”.

Un nouveau personnage dans la série

Cette série va apporter des nouveautés par rapport aux premiers films puisque nous allons voir des personnages qui n’apparaissaient pas dans la version avec Daniel Radcliffe. C’est par exemple le cas de l’alchimiste et ami de Dumbledore Nicolas Flamel, qui apparaîtra dans la série et sera joué par Lambert Wilson.

Crédit photo : Warner Bros. Games

Un autre personnage, injustement oublié dans les films, va faire son apparition dans la série, pour le plus grand bonheur des fans. Il s’agit de Peeves, l’esprit frappeur de Poudlard. Si vous ne connaissez Harry Potter qu’à travers les films, ce nom ne vous dit rien, alors qu’il s’agit d’une figure emblématique du château.

La suite après cette vidéo

On connaît l’acteur qui jouera Peeves

Peeves est un fantôme farceur qui fait régner le chaos et sème la pagaille dans les couloirs de l’école. Selon une exclusivité dévoilée par Variety, le personnage espiègle sera incarné par Peter Serafinowicz dans la série, un humoriste et comédien britannique que l’on a pu voir dans “Dragons” et “Les Gardiens de la Galaxie”.

Crédit photo : Getty Images

Dans la saga originale, Peeves devait être interprété par l’humoriste Rik Mayall, décédé en 2014. Cependant, sa scène a été coupée au montage par manque de temps et Peeves n’apparaît donc pas dans les films originaux.

Pour découvrir ce nouveau personnage, rendez-vous le 25 décembre 2026 sur HBO.