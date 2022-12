Henry Cavill confirme qu'il n'incarnera plus Superman dans les prochains films DC Studios

Henry Cavill a annoncé qu'il ne continuera pas à incarner Superman les films du studio DC.

L'acteur a partagé la nouvelle lui-même dans un post Instagram publié hier, le mercredi 14 décembre. Il y confirme notamment avoir été informé lors d'une réunion avec DC que les nouveaux patrons de la société de production, James Gunn et Peter Safran, travaillent sur un nouveau film sur un Clark Kent plus jeune. Cette situation risque d'être une énorme surprise pour les fans puisque Henry Cavill n'a repris son rôle que récemment pour une brève apparition dans Black Adam après des années d'incertitude sur son avenir chez DC.

« La relève de la garde est quelque chose qui arrive. Je respecte cela. James et Peter ont un univers à construire. Je leur souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui sont impliqués dans ce nouvel univers, la meilleure des chances et la plus heureuse des fortunes » a écrit Cavill sur Instagram. L'acteur de Man of Steel a reconnu que même s'il va maintenant « faire son deuil pendant un moment », il veut que les fans se souviennent que « Superman est toujours là ».

James Gunn a souligné ce fait dans sa propre déclaration sur les médias sociaux, où il a essentiellement confirmé les rumeurs selon lesquelles il serait en train d’écrire une ébauche d'un nouveau film Superman. « Peter et moi avons une liste de projets DC prêts à être réalisés, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes. Nous serons en mesure de partager des informations passionnantes sur nos premiers projets au début de la nouvelle année » a-t-il partagé sur Twitter.

Et lui d’ajoute : « parmi ceux qui sont sur la liste, il y a Superman. Dans un premier temps, notre histoire se concentrera sur une partie antérieure de la vie de Superman, et le personnage ne sera donc pas interprété par Henry Cavill. Mais nous venons d'avoir une excellente réunion avec lui, nous sommes de grands fans et nous avons parlé d'un certain nombre de possibilités excitantes de travailler ensemble à l'avenir. »

Évidemment, il s’agit d’un véritable coup dur pour Henry Cavill qui avait annoncé qu'il quittait la série à succès The Witcher en même temps que son retour dans Superman. Il sera remplacé par la star de Hunger Games, Liam Hemsworth, pour la quatrième saison à venir. L'univers DC subit actuellement un grand bouleversement depuis que les deux nouveaux boss ont pris le pouvoir à la tête d’une des plus grandes sociétés de production du cinéma mondial.

Un changement total de cap

Selon des informations récentes, les deux hommes ont décidé de refuser Wonder Woman 3, les projets actuels de la réalisatrice Patty Jenkins ne correspondant pas à la nouvelle orientation du studio. D'autres bruits de couloir, non confirmées à l’heure actuelle, indiquent que les héros rassemblés par Zack Snyder pour son film Justice League seront également abandonnés au profit de nouveaux héros.

Dans ces conditions, on ignore également ce qu'il adviendra des films DC tournés sous l'ancien patron Walter Hamada, notamment Shazam : Fury of the Gods, The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom, qui devaient tous sortir en 2023. Affaire à suivre donc !