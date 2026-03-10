Horreur, animation et science-fiction, voici trois films à découvrir absolument en VOD cette semaine

Vous ne savez pas quoi regarder durant vos soirées pluvieuses ? Le choix est trop large et vous perdez un temps fou à choisir un film ? Pas de panique. On vous propose trois films de tous genres et pour tous les goûts, adorés par le public, qu’il faut absolument regarder.

Que regarde-t-on en VOD cette semaine ? Si vous n’avez pas envie de sortir braver le froid pour aller au cinéma, la VOD vous permet de regarder des films depuis votre canapé.

Avec la vidéo à la demande, pas d’engagement ni d’abonnement. Vous êtes libre d’acheter ou de louer le film de votre choix. Ici, les pubs n’ont pas leur place. Vous pouvez ainsi lancer directement votre film et profiter de votre soirée. Et comme le plus dur sera de choisir le programme, on vous propose trois films pour petits et grands à découvrir.

Trois films à voir en VOD

Black Phone 2

Si vous aimez vous faire peur, Black Phone 2 est fait pour vous. Après « l'Enleveur » dans le premier opus, Finney et sa sœur Gwen doivent percer le mystère qui entoure « l’Attrapeur ». Une station de ski envahie par le blizzard, de terribles cauchemars, un tueur qui rôde dans les parages, une jolie complicité entre les deux personnages et toujours ce même téléphone sinistre… voici ce que vous réserve Black Phone 2. Préparez-vous à frissonner sur votre canapé.

Hopper et le Secret de la marmotte

Pour ceux qui auraient le cœur fragile et préféreraient se blottir dans une ambiance plus légère et lumineuse, on a ce qu’il vous faut. Hopper et le Secret de la marmotte est le film d’animation parfait pour toute la famille. Une histoire d’aventure qui met en scène Hopper, un lapin, bien décidé à retrouver une marmotte unique capable de remonter le temps afin de sauver son espèce. Sauf que le héros aux longues oreilles va devoir franchir toute une série d’obstacles. Outre la bonne humeur, on retrouve aussi des références de Kung Fu Panda à Tomb Raider ou encore Indiana Jones.

Chien 51

Il n’y a pas que les Américains qui font de la science-fiction. Plus rare que chez ses confrères hollywoodiens, la France a pourtant sorti l’ambitieux Chien 51 à l’automne dernier. Le thriller de Cédric Jimenez (Bac Nord) se situe dans un Paris futuriste divisé en zones sociales en l’an 2045. Lorsque l’inventeur d’une intelligence artificielle révolutionnaire est retrouvé assassiné, deux policiers de zones différentes (Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche) doivent faire équipe pour lever le voile sur ce mystère. Avec en prime, de super scènes d’action. Cocorico !