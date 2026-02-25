La VOD est la solution idéale pour regarder un film confortablement installé sur votre canapé. Si vous êtes indécis sur le choix de votre programme, voici le top 10 des longs-métrages les plus populaires en janvier 2026.

Avis aux amateurs de bons films : la VOD est un moyen simple et efficace pour regarder des films à la maison. En seulement quelques clics, il est possible de louer ou d’acheter une œuvre sans abonnement ou publicité.

Une fois l’achat ou la location effectué, vous pouvez passer au choix du programme, avec une large gamme de longs-métrages proposés : nouveautés, classiques et films cultes.

Parmi ces contenus, certains sortent du lot. Par exemple, en décembre 2025, 10 films ont cartonné sur les plateformes de vidéo à la demande. De quoi vous inspirer pour une soirée ciné depuis son canapé.

Et pour avoir encore plus de choix, nous vous proposons de découvrir le top 10 des films les plus vus en VOD en janvier 2026. La solution parfaite pour découvrir les films qui font vibrer les spectateurs en ce moment !

1 - Conjuring : L'Heure du jugement - Warner

Crédit Photo : Warner

Énorme succès au box-office, l’ultime chapitre de la saga consacrée au couple Warren conclut les aventures des démonologues en centrant l’histoire sur leur fille Judy. Frissons garantis.

2 - Avatar : La Voie de l’eau - Disney

Crédit Photo : 20th Century Studios

Alors que le dernier film de la saga signée James Cameron, Avatar : De feu et de cendres, a cumulé plus de 7 millions de spectateurs depuis sa sortie au cinéma en décembre dernier, son succès a relancé l'engouement pour le précédent opus en VOD. Ce second volet, Avatar : La Voie de l’eau, plonge les spectateurs dans une incroyable aventure, marquant le grand retour de la famille Sully, attendu depuis 13 ans. Une épopée sublimée par des effets spéciaux impressionnants !

3 - Les Bronzés font du ski - Studiocanal

Crédit Photo : Trinacra Films

Classique de la comédie française, Les Bronzés font du ski reste un choix idéal pour lutter contre le blues hivernal, offrant des fous rires à foison !

4 - Mission Impossible - The Final Reckoning - Paramount

Crédit Photo : Paramount

Suite directe de Mission Impossible - Dead Reckoning, Mission Impossible - The Final Reckoning est la dernière aventure en date d’Ethan Hunt. Un volet riche en suspense qui multiplie les références à l’ensemble de la saga, incontournable pour tous les fans de l’IMF !

5 - Une bataille après l’autre - Warner

Crédit Photo : Warner

Porté par un casting cinq étoiles (Leonardo Di Caprio, Sean Penn, Teyana Taylor, etc.), Une bataille après l’autre suit Bob, un ancien révolutionnaire désabusé, qui se met à la recherche de sa fille Willa qui a disparu. Un chef-d’œuvre réalisé par Paul Thomas Anderson.

6 - Le Comte de Monte-Cristo - Pathé

Crédit Photo : PATHE FILMS – M6 FILMS – FARGO FILMS

Dans cette nouvelle adaptation du Comte de Monte-Cristo, Pierre Niney se glisse dans la peau du jeune et naïf Edmond Dantès. Une performance éblouissante qui restera gravée dans les annales.

7 - Downton Abbey 3 : Le Grand Final - Universal

Crédit Photo : Focus Features

Troisième long-métrage adapté de la série britannique Downton Abbey, cette suite met fin aux aventures de la famille Crawley et de son personnel. Préparez-vous à des adieux déchirants !

8 - Sinners - Warner

Crédit Photo : Warner Bros. France

Véritable phénomène dans les salles obscures, Sinners saura séduire les amateurs de jazz, d’horreur et de créatures terrifiantes. Ce thriller surnaturel a également fait sensation en battant des records de nominations aux Oscar.

9- 28 ans plus tard - SPHE

Crédit Photo : Sony Pictures Releasing

Sorti en juin 2025 en France, le premier volet de la trilogie 28 ans plus tard renoue avec l’univers créé par Danny Boyle. On y suit l’histoire de Spike, un enfant de douze ans qui va braver les zombies pour sauver sa mère malade. Et alors que le second film de la saga, 28 ans plus tard : le temple des morts, est sorti au cinéma le 14 janvier 2026, la suite des aventures de notre jeune héros a motivé de nombreux spectateurs à revoir le début de l'histoire en VOD.

10 - F1 : le film - Warner

Crédit Photo : Warner

Les passionnés de formule 1 seront comblés avec F1 : le film. Le pitch : une ancienne gloire du circuit (incarnée par Brad Pitt) sort de sa retraite pour aider une jeune étoile montante et prouver qu’il est toujours le meilleur.

Tous ces programmes sont disponibles sur les plateformes de VOD comme Canal VOD, Orange VOD, Apple TV, Prime Video et YouTube.

Classement fourni par AQOA