« Je suis mort demain » : Jean-Luc Reichmann répond avec ironie à une fake news annonçant son décès

Ce lundi 8 mai, l’animateur Jean-Luc Reichmann a tenu à réagir à une odieuse rumeur à son sujet.

Comme beaucoup de ses compatriotes, Jean-Luc Reichmann a profité du pont du 8 mai pour s’offrir un week-end prolongé de détente en Bretagne pour recharger les batteries.

Un moment de détente pour se sentir à nouveau vivant après une semaine de dur labeur.

Quelle ne fut donc pas sa surprise en rentrant chez lui lorsqu’il a appris qu’il était… mort.

Crédit photo : @jean.luc.reichmann / Instagram

Jean-Luc Reichmann apprend qu’il est… décédé et réagit avec humour

L’animateur des « Douze coups de midi » a en effet découvert qu’un site internet annonçait son décès à travers un article mensonger. Plus étonnant encore, la date de la mort intervenait le … lendemain.

« Jean-Luc Reichmann, né le 2 novembre 1960 à Toulouse, était un animateur de télévision français. Il est décédé le 9 mai 2023 à l’âge de 62 ans. La disparition inattendue du présentateur des « Douze coups de midi » a déclenché une importante vague d’émotion en France et dans le reste du monde », affirmait ainsi cette fake news, comme l'a révélé l'intéressé lui-même en lisant ces quelques lignes, dans une vidéo postée sur Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Plutôt que de céder à l’énervement et à la colère, l’ancien présentateur des « Z’amours » a préféré réagir avec humour en racontant à ses abonnés comment il avait découvert cette nouvelle abracadabrantesque.

« J’arrive dans ma chambre et chaque soir, je dois vous avouer que je regarde un peu quelles sont les alertes. Eh bien mesdames et messieurs, regardez bien cette alerte, elle est extraordinaire… Nous sommes le 8 mai, il est 22h51 et là qu’est-ce que j’apprends : Jean-Luc Reichmann est mort (...) le 9 mai, c'est-à dire demain. Je suis mort demain, faites attention » s’est-il exclamé, hilare.

« Ne vous inquiétez pas tout va bien. Je voulais quand même vous souhaiter une bonne nuit et une bonne fin de vie. Merci à ces petites alertes en rentrant de week-end… ça fait toujours plaisir ! », a-t-il conclu, non sans une certaine ironie a-t-il plaisanté.

Après tout, la mort lui va si bien !