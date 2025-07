“Je perds un vrai frère” : Jamel Debbouze sort du silence pour rendre un hommage vibrant à Bun Hay Mean

Au lendemain du décès de l’humoriste Bun Hay Mean, son mentor Jamel Debbouze est sorti du silence pour lui rendre un vibrant hommage sur Instagram.

Ce jeudi 10 juillet, le monde du stand-up français perdait un grand artiste en la personne de Bun Hay Mean, décédé tragiquement après une chute accidentelle de huit étages. Depuis, de nombreux hommages ont afflué sur les réseaux sociaux à l’image de Jamel Debbouze qui a publié un message poignant sur son compte Instagram.

Mentor de Bun Hay Mean, Jamel Debbouze avait présenté celui que l’on appelait “Chinois Marrant” pour la première fois au public du Jamel Comedy Club en 2014.

Jamel Debbouze a notamment tenu à rappeler la performance de Bun Hay Mean lors du Marrakech du Rire en 2019, où il avait fait un tabac :

« Après ton passage au Marrakech du Rire, tu as fait lever le palais BAADI tout entier ! Ému, les yeux plein de larmes, tu as réussi à finir ton passage avec une fulgurance dont je me souviendrai toute ma vie… Tu nous a tous fait vibrer ce soir-là. T’étais brillant, libre, entier… Et derrière tout ça, une vraie pudeur, une sensibilité immense, un cœur énorme »