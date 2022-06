La suite de Joker pourrait être un musical avec Lady Gaga en Harley Quinn

Alors que Todd Phillips vient d’annoncer la suite officielle de «Joker», le réalisateur envisagerait d’en faire une comédie musicale avec Lady Gaga dans le rôle d’Harley Quinn.

En voilà une surprise !

Après «House of Gucci» de Ridley Scott, Lady Gaga s’apprête à faire son retour au cinéma dans la suite de… «Joker» ! La chanteuse serait actuellement en pourparlers pour incarner Harley Quinn aux côtés de Joaquin Phoenix, selon The Hollywood Reporter.

Lady Gaga dans «House of Gucci». Crédit Photo : production Metro-Goldwyn-Mayer

Joker 2 pourrait être une comédie musicale

Mais ce n’est pas tout ! Toujours selon le site spécialisé, le film centré sur le Prince du Crime de Gotham serait en réalité une comédie musicale. Sans surprise, c’est le réalisateur du premier volet, Todd Phillips, qui sera aux commandes de ce projet pour le moins surprenant.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le titre du second opus - «Joker : Folie à deux» - est assez révélateur. Il s’agit d’un terme médical français désignant une psychose partagée par deux personnes. C’est notamment le cas du duo «amoureux» formé par le célèbre clown et son excentrique dulcinée.

Crédit Photo : DC Films

Une chose est sûre : Lady gaga aura la lourde tâche de succéder à Margot Robbie, impeccable dans le rôle d’Harley Quinn («Suicide Squad» et «Birds of Prey»). Pour le moment, aucune date de sortie n’a été dévoilée, mais le script est bel et bien bouclé.

Pour rappel, «Joker» a remporté plus de un milliard de dollars au box-office mondial, en 2019. Par ailleurs, Joaquin Phoenix a raflé l’Oscar du meilleur acteur lors de la cérémonie 2020. Une récompense entièrement méritée pour le comédien qui a livré une performance intense et inoubliable.