Le Joker et Harley Quinn réunis dans la suite de Joker avec Joaquin Phoenix ?

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour qu’une suite officielle au carton de 2019, Joker, soit confirmée. C’est le réalisateur du premier volet lui-même, Todd Phillips, qui l’a annoncé sur Instagram.

Presque trois ans après la sortie sur nos écrans de Joker, porté par l'oscarisé Joaquin Phoenix, une suite et un titre viennent d’être dévoilés. Joker 2 portera d’ailleurs un nom étrangement français, Joker : Folie à Deux. Il s’agit en effet d’un terme médical en français désignant une folie partagée par deux personnes. Un trouble qui était par exemple raconté dans la saison 1 de Hannibal.

Dès lors, beaucoup de suppositions pleuvent de la part des fans qui voient déjà une rencontre entre le protagoniste Arthur Fleck/ Joker et un compagnon de route pour commettre des méfaits. Ou bien serait-ce tout autre chose ?

Certains ont même évoqué la possible rencontre entre le Prince du crime et Harley Quinn.

Harley Quinn dans la suite de Joker ?

La suite de Joker pourrait-elle introduire un nouveau personnage de l’univers Batman ? Cela est possible. Cependant, il semble peu probable que l’on puisse voir à l’écran Margot Robbie aux côtés de Joaquin Phoenix.

La version Harley Quinn de Margot Robbie est plus associée avec le (terrible) Joker de Jared Leto. De plus, l’actrice australienne avait indiqué son souhait de vouloir prendre ses distances avec ce personnage, comme elle l’avait confié à EW :

« Nous avons filmé consécutivement Birds of Prey et Suicide Squad 2, donc je me suis dis ‘oof, j'ai besoin d'une pause avec Harley parce qu'elle est épuisante’. Je ne sais pas quand nous la reverrons la prochaine fois. Je suis aussi intriguée que tout le monde ». Peut-être dans Joker : Folie à Deux ?

Pour le savoir, il faudra patienter. Actuellement, aucune date de sortie n’a été dévoilée.