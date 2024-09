Les cinémas pris d'assaut pour la sortie du documentaire d'Inoxtag

Ce vendredi 13 septembre, le YouTubeur Inoxtag sort son documentaire racontant son ascension de l’Everest. Un événement très attendu qui a chamboulé les cinémas français, choqués par l’affluence record.

Inoxtag est un YouTubeur suivi par plus de 8 millions d’abonnés. En février 2023, le jeune homme de 22 ans s’est lancé un défi fou : faire l’ascension du Mont Everest. Ce projet a fait beaucoup parler car Inoxtag n’avait aucune expérience en alpinisme et s’est donné un an pour se préparer à gravir la montagne de 8 800 mètres.

Depuis son ascension, Inoxtag est resté très discret. Il n’a pas beaucoup évoqué son aventure, à tel point que personne ne sait si le jeune homme a réussi à atteindre le sommet ou non.

Une affluence record

Après des mois d’attente, la réponse est enfin révélée ce vendredi 13 septembre. Ce jour correspond à la sortie du documentaire d’Inoxtag sur son aventure, intitulé “Kaizen : un an pour gravir l’Everest”. Ce long-métrage est diffusé ce vendredi en séance unique dans "près de 500 cinémas" en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg.

L’engouement était tel à propos de la sortie de ce documentaire que les cinémas français ont été débordés. De nombreux problèmes techniques ont été repérés sur les plateformes de billetterie tant l’affluence était importante. Des cinémas importants ont été impactés comme Pathé et UGC, mais aussi les plus petites salles. Les places sont parties très rapidement et de nombreux établissements ont été contraints d’ajouter de nouvelles séances. C’est le cas au cinéma Les Amphi de Vienne, qui a ouvert une deuxième salle pour projeter le documentaire.

“Toutes les places de la billetterie sont parties en 20 minutes ! C’est une grande surprise. On a mis de côté une trentaine de places pour éviter tout problème de dernière minute et permettre aux groupes ne pas être séparés dans deux salles différentes”, a affirmé Nathalie Bouquet, la gérante du cinéma, à BFMTV.

“Je n’avais jamais vu ça”

Même chose au Grand Palace aux Sables-d’Olonne, en Vendée. Une troisième salle a été ouverte et jusqu’à 800 spectateurs sont attendus ce vendredi.

“Cela fait 40 ans que je suis dans le cinéma et je n’avais jamais vu ça. Les places sont parties en 10 minutes. Une grosse production holywoodienne ne donne pas rendez-vous à un horaire précis. Là, c’était complètement fou. J’étais derrière ma caisse, je mettais les places en vente et je voyais la jauge descendre à une vitesse comme je ne l’ai jamais vue. Toutes les secondes, il y avait une dizaine de places qui partaient. Même pour les concerts diffusés au cinéma, l’attente n’est pas aussi forte. À l’époque de Johnny Hallyday ou pour le concert de Mylène Farmer diffusé en novembre, il y a une base de fans colossale, mais les places se vendent en deux jours. Là, 10 minutes”, a expliqué François Lesuisse, gérant du cinéma.

Au total, 200 000 places ont été vendues en France et à l’étranger. Si vous n’avez pas réussi à obtenir de place ou que vous n’étiez pas disponible ce vendredi, notez que le documentaire sera disponible sur YouTube ce samedi 14 septembre à 14h30. L’accès au film sera gratuit mais le long-métrage sera plus court de 10 minutes.