Après des mois de silence, Inoxtag annonce enfin la sortie de son documentaire sur son ascension de l'Everest

Attendu depuis des mois, le documentaire de Inoxtag sur son ascension de l’Everest a enfin été annoncé officiellement pour une sortie en avant-première au cinéma, avant une diffusion sur sa chaîne YouTube.

Il avait complètement disparu des radars ! Depuis deux ans, le YouTubeur Inoxtag s’était lancé le défi fou de gravir l’Everest. Après plus d’un an de préparation physique et mentale, le créateur de contenus avait publié une vidéo d’au revoir à ses fans début avril, annonçant qu’il se déconnecterait des réseaux sociaux le temps de réaliser son ascension.

Pendant près de deux mois, de nombreux médias ont spéculé sur la réussite de son expédition. Seul son accompagnateur Mathis Dumas, alpiniste chevronné, donnait des nouvelles de temps en temps. Ce n’est que fin mai que ce dernier a publié une photo du YouTubeur, annonçant que leur expédition avait pris fin et qu’ils étaient tous les deux en bonne santé.

Cependant, le mystère concernant la réussite de l’ascension demeure depuis trois mois. De nombreuses rumeurs ont circulé sur l’état de santé psychologique d’Inoxtag. Le YouTubeur se serait notamment isolé quelque temps dans une ferme, avant de partir se ressourcer à La Havane.

Un grave accident survenu pendant son expédition ?

Inoxtag aurait pu être témoin d’un grave accident survenu le 21 mai dernier sur le mont Everest. Six grimpeurs ont chuté en raison de la cession d’un morceau de corniche. Sur ces six grimpeurs, quatre ont été sauvés grâce à la corde qui les retenait tandis que deux alpinistes ont été portés disparus. Le documentaire nous révèlera peut-être si Inoxtag a assisté à ce terrible drame.

À cause de cette mésaventure, on se demandait même si Inoxtag allait finalement sortir le documentaire qu’il avait prévu de réaliser. Finalement, sa vidéo va bel et bien sortir ! Le YouTubeur a fait son retour sur les réseaux sociaux pour annoncer la sortie du documentaire avec une bande-annonce.

Intitulé Kaizen, le documentaire sera diffusé dans une version longue au cinéma le 13 septembre prochain, avec jusqu’à 500 séances programmées dans des salles en France, dans les Dom-Tom, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. La vidéo sera ensuite diffusée sur sa chaîne YouTube, suivie par plus de 20 millions d’abonnés, dès le 14 septembre à 14h30.

On saura enfin si l'acolyte de Michou de la Team Crouton a réussi l’ascension de l’Everest.