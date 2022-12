L'actrice américaine Kirstie Alley, connue pour son rôle dans « Allô maman, ici bébé », est décédée à 71 ans

L’actrice américaine Kirstie Alley, connue pour son rôle dans le film Allô maman, ici bébé, est décédée à l’âge de 71 ans des suites d’un cancer foudroyant ce lundi 5 décembre.

Kirstie Alley est une actrice américaine connue pour son rôle dans la comédie Allô maman, ici bébé. Dans ce film sorti en 1989, elle a pu jouer aux côtés de John Travolta.

Crédit photo : @kirstiealley

Malheureusement, la vedette du film est décédée ce lundi 5 décembre à l’âge de 71 ans, emportée par un cancer foudroyant. Ce dernier a été découvert très récemment et l’actrice n’avait fait aucune annonce publique sur son état de santé.

« Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, acharnée et aimante est morte après une bataille contre le cancer, qui n’a été découvert que récemment, ont annoncé ses enfants. L’entrain et la passion de notre mère pour la vie, ses enfants, ses petits-enfants et ses nombreux animaux, sans oublier son éternelle joie de créer, étaient sans égal et nous laissent inspirés pour vivre pleinement la vie comme elle le faisait. »

Kirstie Alley est décédée à 71 ans

Kirstie Alley a commencé sa carrière en participant à un jeu télévisé. Ensuite, elle a multiplié les castings et a obtenu des petits rôles au cinéma. Elle a notamment fait une apparition dans la saga Star Trek avant de recevoir son premier Emmy Award de la meilleure actrice pour son rôle dans la sitcom Cheers.

L’actrice a ensuite marqué les esprits pour avoir incarné Mollie Jensen, l’héroïne de la comédie Allô maman, ici bébé. Dans ce film, elle incarne une business woman qui accouche avec l’aide d’un chauffeur de taxi, joué par John Travolta, qui devient ensuite la nounou de l’enfant. Ce dernier a tenu à rendre hommage à l’actrice décédée en publiant une photo sur Instagram avec le message suivant : « Kirstie était l’une des relations les plus spéciales que j’ai jamais eues. Je t’aime Kirstie. Je sais que nous nous reverrons. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par John Travolta (@johntravolta)

Par la suite, Kirstie a également joué dans Harry dans tous ses états, David’s Mother ou encore Fat Actress. Récemment, elle avait participé à la version américaine de Danse avec les stars et était arrivée en deuxième position au concours.