Le célèbre acteur de la saga Harry Potter, Leslie Phillips, est décédé à 98 ans

Le comédien britannique, Leslie Phillips, particulièrement connu des fans de Harry Potter, est décédé lundi 7 novembre à l’âge de 98 ans, a annoncé sa femme.

Crédit : Waner Bros.

Il a joué dans pas moins de 200 films durant toute sa carrière, mais c’est pour son bref mais ô combien important rôle dans la saga Harry Potter que le grand public le connaissait. C’est en effet Leslie Phillips qui prêtait sa voix au Choixpeau magique en version originale dans la saga de J. K. Rowling que le comédien était principalement connu.

On pouvait entendre son accent so british dans trois des huit films Harry Potter lorsque le Choixpeau magique répartissait chaque élève dans une maison de Poudlard. Son décès attriste d’autant plus les fans du sorcier à lunettes puisqu’il survient quelques semaines à peine après la disparition de Robbie Coltrane, qui interprétait l’inoubliable Hagrid.

« J'ai perdu un époux fantastique et le public un comédien vraiment génial »

Crédit : CTV News

C’est auprès de la presse britannique que son épouse, Zara Phillips, a annoncé la disparition de son mari : « J'ai perdu un époux fantastique et le public un comédien vraiment génial [...]. C'était un trésor national, les gens l'adoraient. Il provoquait l'émeute partout où il allait », se rappelle-t-elle.

L’agent de Leslie Phillips a donné plus de précision sur les circonstances de son décès, indiquant notamment que le comédien était mort « paisiblement dans son sommeil lundi ». Leslie Phillips s’est battu durant de longues années « contre la maladie », rappelle son agent. Le comédien était en effet diminué après un AVC survenu en 2015. Il se déplaçait en fauteuil roulant ces dernières années. Il laisse derrière lui sa femme et ses quatre enfants de précédentes unions.