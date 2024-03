40 ans après sa sortie au cinéma, « L'Histoire sans fin » va être adapté en série !

Voici une annonce qui pourrait rendre nostalgique toute une génération : après une première adaptation au cinéma, les romans “L’Histoire sans fin” vont être réadaptés en série.

“L’Histoire sans fin” est une série de romans écrits par Michael Ende qui a connu un immense succès à travers le monde. Ces romans se sont vendus à des millions d'exemplaires et ont été traduits dans plus de 40 langues.

L’histoire relate le voyage de Bastien à Fantasia, un royaume magique où vivent des dragons, des géants et autres créatures issues de l’univers de la fantasy. Sur sa route, Bastien va rencontrer Atreyu, un garçon de son âge, ainsi que Falkor, un dragon blanc porte-bonheur. Ensemble, ils vont tenter de sauver Fantasia et ses habitants, menacés de destruction par le Néant.

Sortis entre 1984 et 1995, trois films ont continué de populariser cette histoire et ont marqué toute une génération par leur scénario, leur ambiance et leur bande-son. 40 ans après leur sortie, L'Histoire sans fin pourrait à nouveau être adaptée en série.

"L’Histoire sans fin" en série

Si ce projet existe depuis plusieurs années, ce sont finalement les studios See-Saw Film qui ont obtenu les droits d’adaptation. Les producteurs pourraient s’inspirer de l’univers de Stranger Things pour cette série, offrant une version plus sombre.

Crédit photo : Constantin Film

Le but de la société de production est de créer une série destinée à “une toute nouvelle génération de spectateurs”, et donc de faire connaître cette histoire aux plus jeunes d’entre nous.

“L’histoire tombe à point nommé et est intemporelle en même temps. C’est donc l’occasion de la raconter d’une nouvelle manière. La particularité de ce livre, c’est qu’on peut y revenir à différents âges de la vie et y trouver différents niveaux de lectures. C’est donc merveilleux d’avoir l’occasion d’adopter un autre point de vue qui offrira de nouvelles couches et de nouvelles significations. Nous pensons que chaque génération mérite son propre voyage à Fantasia”, a confié Iain Canning, co-producteur de la série.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée. Cependant, on sait déjà que le tournage du film est prévu en Allemagne et que l’on retrouvera des lieux emblématiques des films comme la Tour d’Ivoire, Goab, le Désert des Couleurs, les Montagnes d’Argent, le Lac d’Argent et les Marais de la Tristesse.