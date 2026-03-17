L'identité de Banksy enfin révélée après plus de 20 ans de mystère

L'artiste Banksy aurait enfin été démasqué par des journalistes américains. La fin d'un mystère que beaucoup avaient tenté de résoudre, en vain.

Le monde du street-art, et plus largement de la culture, est aujourd'hui en émoi, après la révélation inattendue d'un secret que l'on croyait pourtant bien gardé.

L'identité de Banksy, l'un des artistes les plus mystérieux de notre époque, et dont les célèbres pochoirs ont fait le tour du monde, a enfin été dévoilée.

C'est en tout cas ce qu'on peut lire dans une longue enquête journalistique, publiée ce vendredi 13 mars.

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On connaît enfin le nom de celui qui se cache derrière l'artiste Banksy

Des journalistes britanniques de l'agence américaine Reuters assurent en effet avoir découvert qui se cachait derrière l'artiste Banksy, après avoir longuement enquêté sur le sujet.

Un travail de longue haleine qui aurait donc permis d'élucider l'un des plus grands mystères de ces 20 dernières années. Alors inutile de faire durer le suspense plus longtemps. Selon cette enquête, Banksy serait ainsi le pseudonyme d'un certain Robin Gunningham, né dans la ville anglaise de Bristol en 1973. Une hypothèse qui avait déjà été émise dans une enquête du Mail on Sunday, parue en 2008.

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Pour en arriver à cette conclusion, les journalistes de Reuters ont retrouvé et interrogé une douzaine de proches de Banksy. Si ces derniers ont naturellement refusé de révéler l'identité de l'artiste, ils ont néanmoins dévoilé des détails significatifs sur sa vie.

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Des archives judiciaires américaines, datant du début des années 2000, auraient par ailleurs permis aux journalistes de retrouver un document prouvant leur théorie. Il s'agirait d'aveux manuscrits et signés par Robin Gunningham, dans lesquels celui-ci reconnaissait avoir saboté un panneau publicitaire à New York. En recoupant cette information avec celle, également documentée, d'un séjour de Banksy, au même moment, dans un hôtel situé à proximité des lieux de cet acte de vandalisme, les auteurs ont acquis l'intime conviction qu'il ne pouvait s'agir d'une coïncidence.

Enfin, l'enquête a conduit les journalistes jusqu'en Ukraine, là où Banksy avait revendiqué plusieurs pochoirs en 2022. Sur place, des membres des services locaux de l'immigration leur ont signalé le passage, à l'époque, d'un dénommé David Jones (vraisemblablement un nom d'emprunt) né, selon son passeport, le... même jour que le Robin Gunningham, arrêté à New York.

Des éléments troublants qui ont achevé de convaincre les auteurs de l'enquête, lesquels ont finalement décidé de rendre publiques leurs conclusions et ce, malgré les demandes répétées de l'avocat de Banksy de ne pas le faire.

Selon ce dernier, ces révélations pourraient en effet menacer la vie privée ainsi que les œuvres de l'artiste.