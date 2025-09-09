Le nouveau graffiti de Banksy, montrant un juge en train de frapper un manifestant à Londres, a déjà été recouvert par les autorités

Le nouveau graffiti de Banksy a été affiché deux jours après l’arrestation de 890 manifestants à Londres.

Une nouvelle œuvre de Banksy est apparue lundi 8 septembre sur la façade d’un tribunal londonien. Sur un mur de la Royal Court of Justice, le pochoir montre un juge britannique porter un coup de marteau à un manifestant allongé sur le dos et tenant une pancarte vierge maculée de sang.

Crédit photo : ABC News

L’artiste britannique, réputé pour son anonymat, a partagé une photo de l'œuvre sur son compte Instagram, confirmant ainsi qu’il en était l’auteur. Rapidement, le tag de l’artiste a été mis à l’abri derrière des barrières et gardé par des agents de sécurité.

Comme très souvent avec Banksy, son œuvre reflète un état social et/ou politique actuel. Celle affichée sur le mur du tribunal a été dévoilée deux jours seulement après l’arrestation de 890 personnes lors d’une manifestation en soutien au groupe Palestine Action, classé « terroriste » par le gouvernement anglais.

Un pochoir à l’écho politique

Crédit photo : Banksy/ Instagram

Il ne fait aucun doute que l'œuvre de Banksy dénonce les menaces qui pèsent sur la liberté d’expression outre-Manche. Dernièrement, l’arrestation de Graham Linehan, le créateur de la série Father Ted, survenue le 1er septembre, a fait grand bruit. L’Irlandait avait diffusé des tweets transphobes sur le réseau social X.

Par ailleurs, le Royaume-Uni traverse depuis plusieurs mois une crise sociale. Chaque samedi, des manifestations anti-immigration ont lieu. D'un côté, de nombreux Britanniques expriment leur exaspération envers la politique migratoire du pays. De l'autres, des manifestations en soutien à Palestine Action s'organisent également. C'est dans ce contexte particulièrement tendu que Banksy a dévoilé son pochoir.

Enfin, les forces de l'ordre semblent tout faire pour calmer la situation, quitte à taire de nombreuses informations qui pourraient attiser la haine.

Pour Joe Syer, le fondateur de MyArtBroker, une agence de courtage de Banksy, le graffiti traduit bien le style provocateur de l’artiste.

« Ce qui le rend si puissant, c’est la façon dont il bouleverse délibérément nos préjugés culturels sur les figures de pouvoir [...] Un rappel de la façon dont Banksy utilise le street art pour distiller des problèmes complexes dans des images qui résonnent à l’échelle mondiale », explique-t-il au site Metro UK.

Crédit photo : Reuters

En moins de vingt-quatre heures, la photo de l'œuvre de Banksy a été ‘likée’ plus d’un million de fois avec des milliers de commentaires saluant le geste de l’artiste. Depuis, l'oeuvre a été recouverte par du plastique noir et cachée derrière deux palissades en métal. Désormais, des agents gardent les lieux.