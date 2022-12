La France a un incroyable talent : revivez la finale spectaculaire de l'émission

Mardi 20 décembre, la finale de l’émission «La France a un incroyable talent» a été diffusée en direct sur M6. Au cours de la soirée d’exception, le public a élu le grand gagnant de l’émission.

Ce mardi 20 décembre 2022, les téléspectateurs ont assisté à la finale tant attendue de la saison 17 de «La France a un incroyable talent», diffusée en direct sur la chaîne M6.

Au fil des épisodes du show télévisé, treize candidats aussi talentueux les uns que les autres ont réussi à se hisser jusqu’en finale après huit semaines de compétition. Mais un seul participant a remporté la victoire et un chèque de 100 000 euros grâce aux votes du public.

Sans plus tarder, découvrez nos trois coups de coeur de la soirée riche en émotions. (À noter que le gagnant fait partie nos chouchous).

Les Ramadhani Brothers font frissonner le public

Comme à leur habitude, les Ramadhani Brothers ont offert une prestation époustouflante. En effet, les acrobates ont présenté un numéro périlleux et maîtrisé tout en finesse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers ont mis la barre très haut. Ils ont réussi à placer entre leurs deux têtes un cylindre de douze centimètres de diamètre.

Pour soutenir les Ramadhani Brothers, envoyez 3 par SMS au 74 600 (0,99€ + PRIX SMS) #LFAUIT pic.twitter.com/n4RPbSnxoV — M6 (@M6) December 20, 2022

Une prouesse physique et technique qui n’a pas manqué d’impressionner les jurés : «C’est dingue (…) C’est une prise de risque absolument énorme (…) Merci de votre présence et bravo pour votre travail extraordinaire», a lancé le magicien-humoriste Éric Antoine.

Antigravity Show vole la vedette

De son côté, le collectif ukrainien «Antigravity Show» - qui a reçu un Golden Buzzer de la part de Sugar Samy - a une nouvelle défié les lois de la gravité dans une prestation envoûtante.

Cette fois-ci, les as de la technologie ont subjugué le jury et les téléspectateurs avec leur univers futuriste et artistique qui n’a rien à envier aux films de science-fiction : «Il y a une vraie performance technique», a indiqué la chanteuse Hélène Ségara.

Pour soutenir Antigravity Show, envoyez 10 par SMS au 74 600 (0,99€ + PRIX SMS) #LFAUIT pic.twitter.com/uY5xfgjns3 — M6 (@M6) December 20, 2022

Le gagnant est…

Du haut ses 15 ans, le pianiste Rayane a démontré qu’il avait amplement sa place dans l’émission après avoir livré une prestation à couper le souffre lors de son premier passage. Celui qui vit en foyer à Montreuil avait touché les jurés avec son innocence et son talent.

Pour soutenir Rayane, envoyez 2 par SMS au 74 600 (0,99€ + PRIX SMS) #LFAUIT pic.twitter.com/EOBU3D9zaf — M6 (@M6) December 20, 2022

Le Francilien autodidacte - qui a appris à jouer de son instrument dans les gares parisiennes - a interprété une œuvre de Chopin pour tenter de décrocher la victoire. Et c’est bel et bien l’adolescent qui a été sacré grand gagnant de l’émission. Une victoire qui a particulièrement émue Hélène Ségara, qui a terminé en pleurs.

SPOILER



Le gagnant de #LFAUIT saison 17 est… RAYANE !



Félicitations à lui ! pic.twitter.com/i15uP0BTPj — M6 (@M6) December 20, 2022

Le jeune remporte ainsi le titre tant convoité, et un chèque de 100 000 euros. Une victoire amplement méritée !