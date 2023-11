Petit bijou horrifique venu tout droit d’Australie, «La main» a séduit un grand nombre de spectateurs avides de sensations fortes lors de sa sortie en salle cet été. Cela tombe bien, le film est maintenant disponible en DVD.

Carton de l’été au cinéma, le film «La main» a attiré pas moins de 190 000 spectateurs dans les salles obscures françaises. Il faut dire que ce long-métrage australien réalisé par les frères Michael et Danny Philippou s’était déjà fait remarquer lors de sa présentation au festival Sundance 2023 (festival américain de cinéma indépendant, ndlr).

Crédit Photo : SND

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle production horrifique à petit budget a marqué le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson, qui ne tarit pas d’éloges à son sujet.

«La Main n’est pas seulement seulement bon. C’est très très bon. Le meilleur film d’horreur, le plus intense, que j’ai apprécié depuis des années», a confié le papa de la trilogie «Le Seigneur des Anneaux»

Vous l’aurez compris, «La Main» («Talk to Me» en anglais) ne laisse personne indifférent. Mais, au fait, de quoi parle ce film d'horreur encensé par la critique ?

Une séance de spiritisme qui tourne mal

«La Main» raconte l’histoire d’un groupe d’adolescents qui découvrent le moyen d’entrer en contact avec des esprits via un mystérieux artefact en forme de main humaine. Une seule règle à respecter : ils ne doivent pas tenir la main plus de 90 secondes.

Crédit Photo : SND

Très vite, les lycéens se prennent au jeu et multiplient les interactions avec les morts. Parmi ces jeunes se trouve Mia, une jeune fille meurtrie qui peine à se remettre du décès de sa mère. Cette dernière décide alors de tenter l’expérience, mais se laisse emporter et enfreint la limite imposée. Un acte qui plongera la bande d’amis dans un cauchemar éveillé…

À travers des séquences terrifiantes et des personnages attachants, les frères Philippou proposent une œuvre maîtrisée qui aborde des sujets intimes tels que le deuil et l’addiction. Et pour celles et ceux qui seraient passés à côté de ce phénomène, rassurez-vous, le film est déjà disponible en DVD !

Crédit Photo : SND