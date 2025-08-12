À peine sorti, « le meilleur film de l'année » est déjà noté 100% et met tout le monde d'accord

Extrait tiré de Évanouis

Ce film d’horreur est à l’affiche depuis moins d’une semaine qu’il fait déjà le buzz. En quelques jours, il a reçu d’excellentes critiques et bouleversé les spectateurs.

Le 6 août dernier, un film d’horreur est sorti dans les salles de cinéma de France, deux jours avant les États-Unis. Puis, en à peine un week-end, le film a fait fureur outre-Atlantique. Dès sa sortie, il a récolté le score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes. Depuis, la note a quelque peu baissé mais il affiche le tout aussi excellent score de 95%.

La grande majorité des critiques et des spectateurs a été conquise. Tout ce qui entoure le film est assez surprenant quand on sait que ce dernier est catégorisé R aux États-Unis, c’est à dire interdit aux moins de 17 ans non-accompagnés par un adulte. En France, le film porté par Josh Brolin et Julia Garner (Les 4 Fantastiques : Premiers pas) est déconseillé aux moins de 12 ans. Pas de quoi rebuter les spectateurs friands d’horreur.

Extrait tiré de Évanouis Crédit photo : Warner Bros. 

Vous en avez peut-être entendu parler, il s’agit de Évanouis (Weapons en anglais). L’histoire est originale : « Lorsque tous les enfants d’une même classe, à l’exception d’un, disparaissent mystérieusement la même nuit, à la même heure, la ville entière cherche à découvrir qui — ou quoi — est à l’origine de ce phénomène inexpliqué », renseigne le site de Allociné.

Un film d'horreur adoubé par la critique et le public 

Extrait tiré de Évanouis Crédit photo : Warner Bros.

Depuis sa sortie, Évanouis suscite de nombreuses réactions. Certains annoncent déjà le film de l’année, rien que ça ! Pour autant, les critiques sont au diapason :

« Zach Cregger a probablement créé l'un des meilleurs films de l'année, dépassant tout genre ou tendance, et utilisant des scènes qui défient toute crédibilité », avance le Los Angeles Times.

« C'est violent, dérangeant, impossible à prévoir et carrément jubilatoire dans son désir de plaire », selon USA Today.

« C’est une histoire ingénieusement conçue et extrêmement bien racontée », pour le Daily Mail.

Chez les spectateurs, le contraste est plus marquant même si une bonne partie du public a entièrement adhéré au film d’horreur.

« C’est plutôt un bon film d'horreur, mais avec quelques trous d'intrigue flagrants et une logique basique. Si l'on s'en tient à quelques détails, c'est plutôt solide » ; « Très bon film, un peu long mais toujours intéressant et divertissant, [...] Il vaut la peine d'être vu » , « J'ai apprécié l'approche narrative du film. Cependant, l'intrigue devient prévisible dès l'introduction de l'antagoniste, et la scène finale, tordue et dérangeante, paraît inutilement extrême », peut-on lire sur Rotten Tomatoes.

Vous l’aurez compris, Évanouis laisse peu de monde indifférent. Malgré tout, les spectateurs semblent avoir passé un bon moment devant le film. Alors, si vous aimez qu’on vous retourne le cerveau et avoir une bonne grosse frayeur, faites-vous votre propre avis et rendez-vous dans les salles obscures.

Film d'horreur

