Les 12 meilleurs films d'horreur de tous les temps

Souhaitez-vous regarder les pires films d’horreur ? Nous avons sélectionné pour vous les thrillers les plus appréciés par les téléspectateurs.

Pourquoi regarder des films d’horreur ?

Un homme effrayé en regardant un film / Crédit : photoschmidt

À voir aussi

Pour perdre du poids, il faut faire du sport, équilibrer son alimentation et adapter son mode de vie. Autre astuce, regarder des films d’horreur ferait aussi maigrir. Comme la peur, ils permettent de dépenser des calories. Les films d’horreur sont donc bons pour la santé.

Lorsque vous regardez ce genre de film, vous brûlez rapidement des calories. Une étude réalisée au sein de l’Université de Westminster au Royaume-Uni a confirmé que la peur participe grandement à l’élimination des graisses. Par exemple, si vous visionnez le film Shining de Stanley Kubrick, vous pouvez éliminer jusqu’à 184 calories. Cette dépense énergétique est l’équivalent de 40 minutes de marche.

La peur génère le stress qui à son tour augmente le rythme cardiaque et la consommation d’oxygène. Ainsi, le taux de dioxine de carbone dans l’organisme s’accroit. Par conséquent, le corps dépense des calories.

En visionnant des thrillers, l’homme augmente également sa capacité à combattre les maladies infectieuses. En effet, le stress et la peur stimulent la circulation des globules blancs. Ils limitent donc la transmission des virus. Après avoir regardé un film d’horreur, le corps est plus détendu.

Pour profiter pleinement d’un thriller, choisissez le genre de film adapté à votre âge et à ceux des membres de votre famille.

Top 12 des pires films d’horreur

Une maison hantée au milieu de la forêt / Crédit : chainatp

Parmi les films d’horreur que vous pouvez regarder en famille, voici une liste des 12 meilleurs thrillers. Vous pouvez les visionner pendant Halloween, etc. Toutefois, vérifiez les restrictions liées à l’âge avant de les visionner.

The Conjuring 2

Scène emblématique du film Conjuring. Crédit : AlloCiné / Distributeur de film

Conjuring 2 est tiré d’une histoire vraie, celle d’Ed et Lorraine Warren. Ce film suit un couple qui se rend à Londres. Il veut secourir quatre enfants qui vivent avec leur mère célibataire dans une maison hantée. Un affreux démon leur fait peur.

Conjuring 2 figure dans les Dossiers Warren, troisième film de l’univers Conjuring et deuxième de la série principale après la sortie de The Conjuring.

Le réalisateur du Cas Enfield est James Wan. Ce film est sorti en 2016.

Host

Film host. Crédit : Allociné / Distributeur de film

Rob Savage est le réalisateur de ce film d’horreur britannique, sorti en 2020. Avec l’aide de Jed Shepherd et de Gemma Hurley, le tournage de ce film a duré 12 semaines.

À cause de l’épidémie du Coronavirus, un groupe d’amis effectue quotidiennement des appels en visioconférence durant le confinement. Pour animer une séance, Haley engage Seylan, une médium. Durant cet appel, Jemma veut entrer en contact avec Jack, un ami qui s’est suicidé. À cause de différents problèmes techniques, Seylan se retrouve déconnectée. Entretemps, la blague de Jemma a invoqué un esprit démoniaque. En prenant l’apparence de Jack, ce démon tue Caroline, Radina, Alan, Teddy et Emma. Haley et Jemma sont les seuls vivants après le massacre.

The Ring ou Le Cercle

Scène du film Le Cercle. Crédit : AlloCiné / Distributeur de film

Sorti en 2002, Le Cercle ou The Ring est un remake de Ring, un film japonais. Gore Verbinski est le réalisateur de ce film d’horreur américain.

Ce film raconte l’histoire d’une cassette vidéo étrange qui porte une malédiction. Quiconque la visionne meurt sept jours plus tard en recevant un seul coup de téléphone. En une semaine, quatre adolescents meurent de façon mystérieuse, jour pour jour. En fait, ils ont regardé la vidéo. Rachel Keller, une journaliste, veut élucider l’affaire et recherche la cassette. Cette tante d’une des victimes la trouve et la visionne également. Le temps de Rachel est maintenant compté. Épouvantée, elle doit déjouer le sortilège en sept jours pour rester vivante.

Evil Dead

Affiche du film Evil Dead. Crédit : AlloCiné / Distributeur de film

Sorti en 2013, Fede Alvarez a coécrit et réalisé Evil Dead ou L’Opéra de la terreur. Ce film d’horreur américain est un reboot du Evil Dead de l’année 1981, un film de Sam Raimi.

Un groupe de jeunes se retrouve dans une cabane. Ils veulent aider Mia à renoncer à la drogue. Au moment où ils s’installent, quelque chose vient de brûler dans la cave. Éric vérifie ce qui se passe dans la pièce et revient avec un livre enchaîné. Cet ouvrage contient des dessins, des mises en garde, etc. Malgré tout, il lit une phrase interdite et libère une chose diabolique. L’abomination attaque le groupe jusqu’à la réalisation d’une prophétie. Elle a dévoré cinq âmes.

Sinister

Scène du film Sinister. Crédit : AlloCiné/Distributeur de film

Le film d’horreur Sinistre ou Sinister est sorti en 2012. Scott Derrickson est le réalisateur de ce long métrage. John El Manahi en est le directeur artistique.

Ellison, un écrivain de récits criminels, s’installe dans une autre maison avec sa famille, car il manque d’inspiration. Dans le grenier, il découvre des bobines de pellicule et un projecteur. Des films de plusieurs disparition ont été enregistrés sur ces supports. En poursuivant son enquête, il a fini par remarquer une entité qui mettrait sa famille en danger.

La nuit, des phénomènes étranges commencent à apparaître et le fils d’Ellison dépérit à cause de terreurs nocturnes. Sous l’influence d’un dieu païen, sa fille le tue avec sa femme et son fils. Le dévoreur d’âme, Bagul, ramène ensuite la jeune fille dans son royaume.

It follows

Affiche du film It Follows. Crédit : AlloCiné/Distributeur de film

Ce film d’horreur est sorti en France le 4 février 2015. Ce long métrage du réalisateur américain David Robert Mitchell figure parmi les films thrillers ayant du succès.

Jay vit dans une banlieue résidentielle avec sa famille. Elle passe ses premières soirées d’été avec son petit ami Hugh et couche avec lui. Au réveil, elle se trouve sur une chaise roulante, à l’intérieur d’un immeuble à l’abandon. Une chose essaie de la suivre et de la vaincre. Hugh la met ainsi en garde.

Children of the Corn: Genesis

Photographie des acteurs du film Children of the Corn : Genesis. Crédit : AlloCiné / Distributeur de film

En 2011, « Les Enfants de l’horreur : La Genèse », un film de long métrage américain, est sorti directement en DVD.

Perdus au milieu d’une région déserte, Allie et Tim cherchent un abri pour passer la nuit. En chemin, ils croisent un prédicateur. Ce dernier leur permet, contre son gré, de passer une nuit à l’intérieur d’une chapelle. Il impose une condition stricte. Sans tourner à gauche ni à droite, Allie et Tim doivent partir le lendemain matin. Toutefois, le couple entend de faibles cris provenant de l’une des dépendances. Ils sont tentés de voir ce qui se passe à l’intérieur.

The witch

Scène du film The witch. Crédit : AlloCiné/Distribteur de film

Vers l’année 1630, en Nouvelle-Angleterre, un couple dévot, William et Katherine, cultive un lopin de terre situé dans un endroit encore sauvage. En fait, la communauté a banni la famille pieuse avec ses 5 enfants. Emprisonnée dans une forêt, elle se confronte à de mystérieux phénomènes. Étrangement, leur nouveau-né disparaît et leurs récoltes sont gâchées.

The Witch, un film indépendant et original, a fait évoluer le cinéma de ce genre par sa puissance esthétique.

Frankenstein

Scène du film Frankenstein. Crédit : AlloCiné/Distributeur de film

James Whale est le réalisateur de ce film d’horreur américain. Il raconte l’histoire de Henry Frankenstein. Ce jeune scientifique rêve de créer artificiellement une vie. En compagnie de Fritz, son assistant, il façonne un homme à partir de morceaux de corps. Leur expérience tourne mal, car ils ont greffé le cerveau d’un criminel dans la tête de leur invention. Le monstre s’échappe ainsi à leur contrôle et commet plusieurs décès.

Frankenstein figure parmi les meilleurs films des années 1931 et 1932. Ce thriller fantastique a remporté un énorme succès aux États-Unis. À l’époque, la maison de production Universal Pictures a fait une recette de 5 000 000 de dollars avec ce film d’horreur de genre classique.

The Descent

Monstre du film The descent. Crédit : AlloCiné/Distributeur de film

La Descente ou The Descent raconte l’histoire de six femmes. En pratiquant de la spéléologie, après un éboulement, elles se retrouvent bloquées dans des grottes non cartographiées. En cherchant une issue de sortie, elles font face à des créatures humanoïdes carnivores vivant dans un monde souterrain.

Les spectateurs de films de ce genre ont apprécié ce thriller fantastique. Les mises en scène, les décors, etc., s’avèrent bien travaillées. The Descent, un long métrage britannique, se trouve parmi les meilleurs films d’horreur dans les années 2000.

Resident Evil

Affiche du film Resident Evil. Crédit : AlloCiné/Distributeur de film

Un virus est libéré volontairement d'un laboratoire pharmaceutique de la multinationale Umbrella Corporation. Les scientifiques travaillant dans le bâtiment mis en quarantaine sont tous assassinés.

À l’intérieur d’un somptueux manoir, Alice et Matt se font capturer par des forces de l'ordre. Ces derniers tentent de trouver la raison de la mise en quarantaine, du massacre et l’origine des zombies.

Ce film d’horreur réalisé par Paul W. S. Anderson a été produit dans quatre pays : le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et les États-Unis.

The Conjuring

Affiche du film The Conjuring. Crédit : AlloCiné/Distributeur de film

Ce film d’horreur raconte l’histoire de Ed et Lorraine Warren. Ces deux chasseurs de démons s’intéressent à des affaires paranormales. Certaines missions s’avèrent difficiles à gérer. Ils combattent des fantômes, le diable, des esprits et des sorcières et font face à des exorcismes terrifiants.

Chaque nuit, des évènements paranormaux terrifiants se déchaînent dans la nouvelle maison de la famille Perron. Il y a plus d’un siècle, une sorcière y a pratiqué des rituels sataniques. Les époux Warren acceptent donc d’aider cette famille traumatisée. Ils tentent un exorcisme pour délivrer Carolyn, car elle s’est fait posséder par l’esprit de la sorcière. Cette dernière veut sacrifier son enfant.

Sorti en 2013, le réalisateur de ce film d’horreur très original est James Wan.