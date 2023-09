Tremblez mortels ! «La Nonne : La Malédiction de Sainte-Lucie» sortira dans nos salles obscures le 13 septembre prochain. Et la suite de «La Nonne» s’annonce encore plus terrifiante que le premier opus.

En 2018, les spectateurs du monde entier tremblaient devant le film d’horreur «La Nonne».

Il faut dire que l’opus le plus lucratif de l’univers Conjuring (plus de deux milliards de dollars de recettes mondiales) réunit tous les ingrédients pour plaire : un démon qui prend l’apparence d’une nonne maléfique, un prêtre au passé trouble et une novice aussi attachante que courageuse.

Crédit Photo : Warner Bros.

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté du phénomène, «La Nonne» prend place dans une abbaye roumaine dans laquelle une jeune nonne s’est ôtée la vie. Face à cette situation, le Vatican envoie un prêtre désabusé et une novice pour mener l’enquête.

Très vite, les deux ecclésiastiques se rendent compte qu’une force maléfique (aperçue dans «Conjuring : Le Cas Enfield») hante les lieux. Risquant leur vie, ces derniers unissent leurs forces et leur foi pour affronter l’entité démoniaque.

Peu de temps après sa sortie, il a été annoncé que le film aurait droit à une suite. Cela tombe bien, «La Nonne : La Malédiction de Sainte-Lucie» sort en salles mercredi 13 septembre.

Crédit Photo : Warner Bros.

La Nonne 2 : le film d'horreur de la rentrée à ne pas louper

Ce second opus a été réalisé par Michael Chaves, à qui l’on doit «La Malédiction de la Dame Blanche» et «Conjuring 3».

Cette fois-ci, «La Nonne 2» se déroule dans une école située dans le sud de la France. Le pitch ? Alors qu’un prêtre vient d’être assassiné dans un internat, Sœur Irene (protagoniste du premier film) se rend sur place pour enquêter. La jeune femme devra une nouvelle fois faire face au démon Valak.

Dans sa lutte contre le mal, elle pourra compter sur le soutien sans faille de Sœur Debra. Décors terrifiants, musique oppressante, personnages féminins forts… «La Nonne : La Malédiction de Sainte-Lucie» risque de vous plonger dans vos pires cauchemars.

Côté casting, nous retrouverons la talentueuse Taissa Farmiga dans le rôle de Sœur Irene, ainsi que Bonnie Aarons qui interprète le démon Valak. Jonas Bloquet prête une nouvelle fois ses traits à Frenchie, qui se retrouvait possédé par Valak à la fin de «La Nonne». Parmi les nouveaux visages, nous trouvons Anna Popplewell («Le Monde de Narnia») qui incarne le rôle de Kate tandis que Storm Reid («Euphoria») joue Sœur Debra.

Crédit Photo : Warner Bros.

Rendez-vous le 13 septembre prochain pour découvrir «La Nonne : La Malédiction de Sainte-Lucie» dans les salles obscures.