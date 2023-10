La Roue du Temps : ne manquez pas la saison 2 de la série fantasy événement sur Prime Video

Disponible depuis le 1er septembre sur Prime Video, la saison 2 de «La Roue du Temps» est un véritable enchantement pour les fans de fantasy.

Portée par la magnifique Rosamund Pike (Gone Girl), la série «La Roue du Temps» avait réussi à trouver son public sur Prime Video lors de sa sortie en novembre 2021. Il faut dire que ce show télévisé - qui est une adaptation la saga littéraire fantasy de Robert Jordan - plonge les spectateurs dans un univers peuplé de magie et de créatures maléfiques.

Après deux ans d’attente, la pépite enchantée du catalogue Prime est enfin de retour avec une saison 2. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté de ce phénomène, un petit recap s’impose.

Crédit Photo : Prime Video

«La Roue du Temps» emmène ses spectateurs dans un monde où les femmes peuvent canaliser et utiliser la magie : les Aes Sedai. Parmi elles se trouve Moiraine (Rosamund Pike), une femme mystérieuse qui voyage avec Lan, son gardien et fidèle protecteur.

Alors que le Ténébreux (le dieu du Mal) s’éveille dans sa prison, la jeune femme se rend dans un village, où elle prend sous son aile cinq jeunes ordinaires car l’un d’eux pourrait être la réincarnation du dragon, un ancien héros qui pourrait, selon la prophétie, sauver le monde ou le détruire.

Attention, la suite de l’article contient des spoilers.

La Roue du Temps : une saison 2 encore plus sombre

Dans la saison 2, Rand (incarné par l’acteur néerlandais Josha Stradowski), qui s’est révélé être le Dragon Réincarné, décide de partir seul après avoir repoussé le Ténébreux. De son côté, Moiraine - qui a perdu ses pouvoirs - s’exile chez une amie et s’éloigne de Lan. Et cette dernière est persuadée que le combat contre le ténébreux n’est pas terminé.

Alors que les protagonistes se retrouvent plus seuls et démunis que jamais, ils vont devoir unir leurs forces afin de vaincre le dieu du mal et les autres entités maléfiques qui menacent le Continent.

Crédit Photo : Prime Video

Vous l’aurez compris, la suite de la série créée par Rafe Judkins s’annonce plus sombre et plus complexe. À noter que «La Roue du Temps» aura droit à une troisième saison. Une bonne nouvelle qui devrait ravir les fans.