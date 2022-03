La Star Academy va faire son grand retour sur TF1 en septembre prochain

C’est une nouvelle inattendue qui va ravir de nombreux fans : l’émission culte de la Star Academy va faire son grand retour sur TF1 dès la rentrée.

La Star Academy est une émission culte qui a marqué toute une génération. Diffusée de 2001 à 2008, le célèbre concours de chant a vu naître plusieurs stars de la chanson française comme Jenifer, Nolwenn Leroy, Elodie Frégé, Grégory Lemarchal ou encore Olivia Ruiz.

Le principe était simple : les candidats étaient enfermés dans un château et filmés 24 heures sur 24, pour permettre aux téléspectateurs de les voir progresser en suivant des cours de danse et de chant.

Crédit photo : TF1

L’année dernière, TF1 a rendu hommage à ce programme en organisant trois soirées anniversaire, à l’occasion des 20 ans de l’émission. Des anciens candidats ont été conviés pour chanter à nouveau sur le plateau et partager leurs souvenirs. Ces émissions ont réuni entre 2,8 et 4,2 millions de téléspectateurs et pour cette raison, TF1 a décidé de prendre une grande décision.

La Star Academy de retour sur TF1

14 ans après l’arrêt de l’émission, la Star Academy va faire son grand retour sur TF1. Cette nouvelle a été annoncée par Le Parisien. Selon le journal, les candidats rencontreront de nouveaux coachs, et une tête bien connue pourrait faire son apparition : celle de Nikos Aliagas. L’animateur phare, qui présentait déjà l’émission à l’origine, est convoité par TF1 pour cette nouvelle édition.

« Cela permettra de conserver un repère, a confié une source interne au Parisien. C’est le seul qu’il faut garder. Tout le casting des profs devrait être renouvelé. »

Crédit photo : Guy Gios / Le Parisien

Tout comme il y a plus de dix ans, la Star Academy devrait être diffusée en direct lors des soirées en plateau, mais aussi quotidiennement pour suivre les aventures des candidats. Pour le moment, on ne sait pas encore si cette nouvelle édition de la Star Academy aura lieu au château de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) comme les saisons précédentes.

Il faudra patienter jusqu’au mois de septembre pour assister au retour de la Star Academy sur nos écrans.