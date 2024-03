Les hommages déchirants du monde du manga en deuil après le décès d'Akira Toriyama, papa de «Dragon Ball»

Suite à l’annonce du décès d’Akira Toriyama, créateur du célèbre manga “Dragon Ball”, de nombreux héritiers ont tenu à lui rendre hommage à l’image Eiichiro Oda, le papa de “One Piece”, et Masashi Kishimoto, le papa de “Naruto”.

Le monde du manga est en deuil ! À travers le monde, ce sont des millions de fans de tous âges qui sont attristés d’avoir appris le décès de l’un des pionniers ayant permis l’internationalisation de la culture littéraire nippone. Grâce à Dragon Ball, Akira Toriyama a révolutionné la bande dessinée japonaise, en l’exportant dans le monde et en inspirant de nombreux mangakas aspirants.

Depuis le succès de Dragon Ball, de nombreux mangas ont suivi la voie tracée à l’instar de One Piece et Naruto, pour ne citer qu’eux. Car il en existe plein d’autres ! L’influence d’Akira Toriyama, père spirituel des mangakas de notre époque, se ressent dans de nombreuses oeuvres devenues aujourd’hui incontournables.

Ces auteurs influencés par les oeuvres de Akira Toriyama n’ont pas manqué de rendre hommage à leur légende, à l’image de Toyotaro, connu pour avoir travaillé à la fois sur le manga et l’animé Dragon Ball Super : “J’ai dessiné des mangas parce que je voulais être félicité par Toriyama-sensei. C’était tout pour moi…”.

Akira Toriyama a fait naître la vocation de mangakas chez nombreux jeunes japonais alors qu’ils étaient encore enfants, comme le souligne Hiro Mashima, créateur de Fairy Tail : “Sans Toriyama-sensei, je ne serais pas devenu mangaka”.

Auteur du célèbre manga Naruto, Masashi Kishimoto s’est fendu d’un long communiqué touchant sur l’impact qu’a eu l'illustre mangaka décédé : “J’ai grandi avec Dr. Slump à l’école primaire, et plus grand avec Dragon Ball. Les mangas de Toriyama-sensei sont devenus une partie de ma vie. Même quand je traversais une mauvaise passe, lire Dragon Ball toutes les semaines me faisait l’oublier. Pour un garçon de la campagne comme moi qui n’avait rien, c’était un soulagement. Parce que Dragon Ball était vraiment marrant”.

pic.twitter.com/YX1dHdcCCo — TEAM MANGA (@TeamManga__) March 8, 2024

Des hommages déchirants pour Akira Toriyama

Le décès du papa du Dragon Ball a fait l’effet d’une bombe pour Masashi Kishimoto, qui s’est replongé dans son album souvenir : “Le premier jour où je l’ai rencontré, j’étais si nerveux que je ne pouvais pas parler. Mais après l’avoir rencontré plusieurs fois aux Tezuka Awards, je m’y suis habitué. Eiichiro Oda et moi avons parlé d’à quel point Dragon Ball était drôle, et je n’oublierai jamais le sourire gêné de Toriyama-sensei. Je viens d’apprendre le décès de mon professeur, je suis envahi par une sensation de vie encore pire que quand Dragon Ball s’est terminé. Je ne sais pas comment digérer ça, je ne peux même plus lire ce manga, que j’aime tant. Merci Akira Toriyama-sensei pour vos oeuvres depuis 45 ans, et merci beaucoup pour votre travail acharné”.

Autre célèbre mangaka, mentionné par Masashi Kishimoto dans son hommage, c’est Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, qui décrit un “grand vide” maintenant que son mentor n'est plus : “La tristesse me gagne en réalisant que je ne le reverrai jamais. Depuis mon enfance, je l’ai admiré. Je me rappelle de la première fois où il m’a appelé par mon prénom. Je me rappelle du jour où il nous a nommés ses “amis”, je me rappelle cet heureux instant avec Kishimoto. À l’époque où j’ai commencé ma carrière, lire des mangas était vu comme ridicule, il a aidé à créer une ère ou les enfants comme les adultes aiment les mangas. Il nous a montré que ça pouvait nous transporter dans d’autres mondes. C’était comme voir un héros aller de l’avant. (…) Avec respect et gratitude pour le grand univers d’Akira Toriyama-sensei, je prie pour qu’il repose en paix. Puisse le paradis être l’endroit agréable qu’il avait imaginé.”

L’héritage d’Akira Toriyama ne se limite évidemment pas au Japon ou aux mangas, mais au monde de la culture littéraire et de l’animation dans son ensemble. En France, c’est Brigitte Lecordier, connue pour avoir prêté sa voix aux personnages de Son Goku enfant, Son Gohan enfant et Son Goten, sans oublier Trunks, C-18 et Zen’o, qui a rendu hommage au mangaka décédé : “J’aimerais pouvoir tellement rassembler les 7 boules de cristal (...) Il faut continuer à faire vivre cette œuvre éternellement.” Nous aussi Brigitte et on fera tout pour !