“Le Mime et l'Étoile” : consécration mondiale pour le nouveau spectacle du Puy du Fou

Aux Golden Ticket Awards, le Puy du Fou a reçu le prix international du meilleur spectacle de l’année avec “Le Mime et l’Étoile”. Une consécration pour le parc d’attractions français.

La cérémonie a été organisé par le magazine américain Amusement Today, un mensuel dédié au monde des parcs d’attractions. Cela fait depuis 1998 que la revue remet des prix dans vingt-trois catégories à des parcs du monde entier. Une institution donc !

Crédit photo : iStock

Pour le vote, le jury est constitué d’un panel de plus de 500 voyageurs expérimentés, répartis à parts égales entre le pays et l’international. Ce sont donc ces chanceux qui avaient l’obligation d’écrire le nom d’un potentiel heureux élu sur les bulletins de vote.

Un spectacle titanesque avec des décors en mouvement

Cette année, c’est donc le Puy du Fou qui a été honoré de la récompense suprême, grâce à son nouveau spectacle intitulé “Le Mime et l’Étoile”. Loin des mises en scène médiévales, cette nouvelle oeuvre artistique se déroule à la Belle Époque française, au début du XXème siècle, et est une ode au cinéma muet.

Pour mettre en place cet énorme projet de spectacle, Le Puy du Fou a dû investir 20 millions d’euros. “Le Mime et l’Étoile” réunit 120 rôles et se produit dans un nouveau bâtiment spécialement construit pour cette création artistique, ce qui a nécessité 140 tonnes de décors. Par ailleurs, les décors ont la particularité d’être en mouvement, apparaissant et disparaissant au gré des tableaux.