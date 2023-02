Le spin-off de The Walking Dead sera tourné dans la Manche, des figurants sont recherchés

Des figurants sont recherchés dans la Manche afin de participer au tournage d'une série américaine. Précisions.

Si vous êtes fan de « The Walking Dead » et que vous être du côté de la Manche, c’est peut-être votre jour de chance.

Plusieurs scènes du prochain spin-off de la célèbre série aux zombies seront en effet tournées dans le département, les lundi 6 et mardi 7 mars 2023.

La production a donc besoin de figurants.

Dans la Manche, on recherche des figurants pour le spin-off de « The Walking Dead »

Spin-off de l’œuvre originale, cette nouvelle série sera consacrée au personnage de Daryl Dixon, interprété par l’acteur Norman Reedus.

Pour les besoins du tournage, la production recherche donc des hommes et des femmes, âgés de 18 à 70 ans avec des physiques minces et de toutes origines. Ces derniers devront avoir les cheveux de couleur naturelle sans mèche et sans couleur.

Les scènes seront tournées dans la journée, mais il est tout de même demandé aux potentiels candidats de ne pas avoir d’impératifs le soir.

Pour apparaître à l’écran, les figurants seront payés 94 euros brut par jour, sans compter les éventuelles heures supplémentaire de jour ou de nuit.

Pour les costumes, ils devront être essayés la semaine du 27 février, quelques jours avant le début du tournage, sur rendez-vous, payé 15,53 €.

Crédit photo : AMC Film Holdings LLC

Si vous êtes intéressé, il vous suffit de candidater en ligne sur le site castprod.com, en joignant deux photos récentes en couleurs (une en portrait et l’autre en pied).

Vos nom et prénoms, votre âge, vos coordonnées, mais aussi vos mensurations, taille de veste et de pantalon, ou encore votre pointure vous seront également demandés.

Ce n’est pas la première fois que la production de cette série pose ses valises en France. Ainsi en décembre 2022, des scènes avaient été tournées du côté de Martigues (Bouches-du-Rhône) pour le plus grand bonheur des fans locaux.