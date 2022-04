La série Un, dos, tres aura droit à une suite dont le tournage débutera cet été

Avis aux fans de « Un, dos, tres » : la série culte espagnole aura bel et bien droit à une suite. Autre bonne nouvelle, le tournage devrait débuter cet été.

Un générique entêtant, des personnages attachants, des chorégraphies millimétrées : la série espagnole «Un, dos, tres» a connu un énorme succès entre 2002 et 2005. Il faut dire que les aventures des élèves de l’académie des arts de la scène de Madrid étaient passionnantes.

Entre les histoires de coeur et les spectacles de danse, les téléspectateurs ne savaient plus où donner de la tête. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le couple Lola/Pedro avait réussi à nous arracher des cris de frustration et une poignée de larmes.

Crédit Photo : Atresmedia

Un, dos, tres : une suite dans les tuyaux

Le 15 décembre dernier, nous indiquions que la série aurait peut-être droit à une suite. Que les fans se rassurent : un reboot est bel et bien prévu. C’est le producteur du feuilleton lui-même, qui a confirmé la bonne nouvelle dans un communiqué.

« On retrouvera certains des visages les plus emblématiques de Un paso adelante (titre original) au côté d’une nouvelle génération de jeunes acteurs », a indiqué Atresmedia.

Vous l’aurez compris, Ingrid, Lola, Roberto ou encore Silvia pourraient faire leur grand retour, vingt ans après. Mais ce n’est pas tout ! Le tournage de cette suite tant attendue - intitulée «Upa Next» - devrait débuter cet été.

Composé de neuf épisodes, « Upa Next » sera diffusé sur Astreplayer, une plateforme de streaming payante disponible en Espagne. Le communiqué précise également que des challenges sur les réseaux sociaux permettront de recruter des danseurs.

Pour le moment, nous ignorons si ce reboot débarquera en France.