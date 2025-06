Ce détail physique permet de savoir si quelqu'un a eu beaucoup de partenaires sexuels, selon une étude

Une étude américaine révèle un moyen astucieux permettant de savoir si quelqu’un a eu beaucoup de partenaires sexuels, si jamais votre curiosité vous amène à vous poser la question lorsque vous rencontrez une nouvelle personne.

Le bodycount ! Voilà une expression devenue tendance ces dernières années sur les réseaux sociaux. C’est un concept qui consiste à quantifier le nombre de partenaires sexuels d’une personne. Seulement voilà, il s’agit d’un concept où il faut se fier à la parole d’une personne qui pourrait mentir pour se vanter ou, au contraire, minimiser ses exploits.

La plupart d’entre nous ne divulguons pas vraiment le nombre de partenaires sexuels que nous avons eus dans une conversation autour de la machine à café au bureau. Ce n’est pas un sujet de discussion banal comme la météo ou le métro, vie intime oblige. Cependant, vous pourrez tomber sur des personnes intrusives beaucoup trop curieuses.

En tout cas, pour ces personnes trop curieuses, une étude de l’Université d’État de Washington a révélé un certain trait physique que vous devriez rechercher pour en savoir plus sur la vie intime de quelqu'un.

Crédit photo : iStock

Et apparemment, tout se résume à la fréquence à laquelle tu vas à la salle de sport. Selon l’étude, qui a impliqué des données de 4 300 participants, les chercheurs ont constaté que la force du haut du corps d’une personne est corrélée au nombre de partenaires sexuels qu’elle a eus.

Les résultats, qui sont applicables à tous les genres, suggèrent qu’un niveau plus élevé de masse musculaire équivaut à une activité sexuelle plus fréquente.

« Nous avons trouvé un effet principal de la force sur le succès d’accouplement déterminé par le nombre de partenaires sexuels au cours de la vie et le statut actuel de partenaire »

Les chercheurs suggèrent que cela est probablement lié à la biologie évolutive, car il serait historiquement logique pour un humain de chercher un partenaire physiquement fort pendant les périodes où la chasse pour se nourrir était essentielle à la survie.

Crédit photo : iStock

Une étude à prendre avec des pincettes

Cependant, ces résultats sont évidemment à nuancer car la fréquence et la régularité d’une activité sexuelle fréquente ne détermine pas forcément le nombre de partenaires. En effet, vous pourriez coucher avec la même personne régulièrement et être plus fort physiquement qu’une personne qui couche avec différents partenaires à une fréquence plus irrégulière.

Par ailleurs, quelqu’un qui passe tout son temps à la salle de sport pourrait être trop occupé pour être fréquemment en recherche de partenaires. Pendant ce temps, quelqu’un qui ne passe pas des heures interminables à la salle de sport aura beaucoup plus de temps libre pour sortir et rencontrer réellement des gens.

L’étude s’appuie aussi sur des recherches précédentes examinant le nombre « idéal » de partenaires sexuels qu’une personne devrait avoir dans sa vie.

Crédit photo : iStock

Selon la science de la psychologie sociale et de la personnalité, le « nombre magique » de partenaires sexuels est apparemment de quatre à cinq pour les hommes et de deux à trois pour les femmes. De son côté, le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies a révélé que la femme moyenne a 4,3 partenaires sexuels tout au long de sa vie. Pour les hommes, ce chiffre est légèrement plus élevé, avec 6,3 partenaires au cours de leur vie.

Bien sûr, aucune de ces recherches ne doit être considérée comme un évangile, car le nombre idéal réel de partenaires sexuels d’une personne est entièrement dû à sa préférence personnelle, et non à ce qu’un article de recherche, ou à ce que la société, nous dit.