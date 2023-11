Les 3 films et séries made in France à ne pas manquer sur Disney+

L’automne est là et nous sommes nombreux à vouloir passer du temps sur notre canapé, avec un plaid et un bon film. Cela tombe bien : Disney+ propose des nouveautés made in France, parfaites pour l’occasion.

L'automne est arrivé, il fait de plus en plus froid et les jours se raccourcissent. Le temps est donc idéal pour se blottir dans son canapé avec un plaid devant un film ou une série. Si vous ne savez pas quoi regarder, sachez que de nouveaux programmes sont disponibles sur Disney+. Cette plateforme propose des films, séries, dessins animés et documentaires variés, pour les petits comme les grands.

Cet automne, le made in France est à l’honneur. Action, romance, drame… Ne manquez pas ces nouveautés 100% françaises sur Disney+.

Irrésistible

Si vous voulez faire le plein de romantisme, regardez la série Irrésistible. Cette comédie romantique avec Camélia Jordana est déjà disponible sur Disney+une série idéale pour se réchauffer le cœur à découvrir dès maintenant. L’histoire raconte le parcours d’Adèle, une créatrice de podcast qui rencontre Arthur, un mathématicien. Bien qu’elle soit sous le charme de cet homme, Adèle fait face à un problème de taille : elle souffre d’un syndrome de stress post-traumatique amoureux. Ainsi, chaque fois qu’elle voit Arthur, Adèle a des crises de panique.

Tout en délicatesse, cette série romantique parle de la difficulté que l’on peut avoir à se remettre d’une ancienne relation. Les spectateurs pourront découvrir la rencontre entre deux personnages aux vies différentes qui vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Une série idéale pour se réchauffer le coeur en faisant le plein de romantisme.

Tout va bien

Dans un tout autre genre, voici une autre série qui pourrait vous plaire. Écrite par Camille de Castelnau, la co-scénariste du Bureau des Légendes, Tout va bien réunit un casting 5 étoiles avec Virginie Efira, Nicole Garcia, Sara Giraudeau, Bernard Le Coq, Aliocha Schneider, Yannik Landrein, Eduardo Noriega et Mehdi Nebbou. Tout au long de la série, vous suivrez l’histoire de la famille Vasseur, une famille ordinaire… jusqu’au jour où tout vole en éclats.

Ce programme mêle à la fois drame et comédie avec beaucoup de nuances et de justesse car comme l’explique Camille de Castelnau :“Les épreuves rendent plus humain pas forcément meilleur”. Tous les épisodes seront disponibles dès le 15 novembre sur Disney+.

Antigang : La Relève

Que vous ayez vu le film Antigang (disponible sur Disney+) ou non, Antigang : La Relève saura autant vous séduire par son humour explosif que par son action. Alban Lenoir interprète Niels Cartier, ancienne légende de la brigade Antigang connue pour ses méthodes musclées et peu conventionnelles, qui a quitté la police à la suite d’une intervention qui a mal tourné et conduit au décès de sa femme.

Quand le gang de braqueurs responsable de sa mort réapparait huit ans plus tard, Niels ne laisse personne se mettre en travers de son chemin pour obtenir vengeance. Quitte à devoir former malgré lui un duo explosif avec sa fille de 14 ans, au tempérament bien trempé… Avec Alban Lenoir, Cassiopée Mayance, Jean Reno et Sofia Essaïdi, laissez-vous emporter par un film d’action à l’humour implacable, disponible dès à présent sur Disney+.

En regardant ces films et séries, vous pourrez donc faire le plein d’humour, de romantisme, d’action et de drame. De quoi vous divertir pendant vos soirées d’automne.