Ed Sheeran fond en larmes dans les premières images de son docu-série

Le 3 mai prochain, la plateforme de streaming Disney+ proposera un docu-série en quatre parties consacré à Ed Sheeran. La bande-annonce vient d’être dévoilée et le chanteur s’y livre comme jamais.

Crédit : Disney+

À voir aussi

The Sum Of It All, le documentaire, ravira les fans du chanteur britannique. À 32 ans, Ed Sheeran dévoile les hauts et les bas qui ont jalonné sa vie et sa carrière. Des images d’archives inédites alors qu’il était enfant jusqu’aux coulisses des stades complets pour ses spectacles, l'interprète de Shape of You n’épargne aucun aspect de sa vie, même personnelle.

De son propre aveu, lorsqu’il redécouvre les photos de lui enfant, « ce type ne grandit pas pour devenir une pop star. C'est tellement peu probable ». Pourtant, le rouquin le plus connu au monde deviendra un artiste respecté et adulé.

Ed Sheeran se dévoile en toute intimité

Crédit : Disney+

Disney+ en met plein les yeux dans sa bande-annonce qui montre un Ed Sheeran sensible et touché par des difficultés personnelles ces derniers temps. La mort soudaine de son meilleur ami et producteur, Jamal Edwards, d’une crise cardiaque à 31 ans liée à la consommation de drogue, mais aussi les problèmes de santé de sa femme. Cherry Seaborn apparaît aussi dans le docu-série enceinte des deux filles du couple et alors que le chanteur apprend que sa femme a une tumeur qui sera opérable une fois le bébé venu au monde.

Un trop plein d’émotions pour Ed Sheeran qu’on voit craquer face caméra. Malgré les difficultés, il existe aussi des moments de joie et de positivité. Ed Sheeran se raconte et se dit reconnaissant d’avoir rencontré se femme : « Tout dans ma vie s'est tellement amélioré quand Cherry est arrivée ». On le voit aussi en tournée, entouré de ses amis, ou en train de fêter son anniversaire.

En point d’orgue de cette bande-annonce, le nouveau single du chanteur, intitulé Eyes Closed, en hommage à son défunt ami, qui sortira le 24 mars prochain. « Cette chanson parle de perdre quelqu'un, d'avoir l'impression qu'à chaque fois que vous sortez et que vous vous attendez à le croiser, tout vous rappelle ce que vous avez fait ensemble. Vous devez parfois vous sortir de la réalité pour engourdir la douleur de la perte, mais certaines choses vous y ramènent », explique Ed Sheeran.

Le single sera présent sur le 6ème album du chanteur, Subtract, disponible le 5 mai.