Voici les 5 séries et films à regarder sans modération pour la rentrée sur Disney+ !

En quête de contenus divertissants à regarder en cette période de rentrée ? Voici notre top 5 des meilleurs séries et films dénichés sur Disney +.

Si vous cherchiez une raison supplémentaire de vous abonner à la plateforme Disney+ : la voici. Les contenus proposés par la plateforme sont variés et il y en a pour tous les goûts. Et cela tombe bien car en cette période de rentrée, il est idéal de s’accorder un temps de repos lorsque l’on peut et de l’optimiser en regardant des séries captivantes et divertissantes. Parmi nos shows coup de cœur présent sur la plateforme, voici notre top 5 à regarder dans l’ordre pour encore plus de plaisir. Et notre petit doigt nous dit que vous ne pourrez plus vous en passer.

The Bear

Débutée en juin 2022, The Bear raconte l’histoire d’un jeune cuisinier qui va devoir rentrer à Chicago, sa ville d’origine, après avoir travaillé dans l'un des plus grands restaurants, pour reprendre la sandwicherie de son frère, dont il souhaite faire un restaurant étoilé. Entre comédie et drame, vous allez adorer cette série.

Et si vous souhaitez découvrir The Bear, bonne nouvelle, la saison 2 vient tout juste de sortir ! C’est donc le moment de se lancer et de binge-watcher.

Only Murders in the Building

Vous connaissez sûrement cette série produite par Selena Gomez (également actrice principale du show) depuis 2021. Only Murders in the Building raconte l’histoire d’un groupe de voisins, passionné par les faits divers et la criminologie, qui va tenter de résoudre des enquêtes criminelles, notamment celle d'un habitant de l'immeuble retrouvé mort...

Chaque saison se concentre sur une enquête et la saison 3 vient de sortir ! L'occasion rêvée pour rejoindre les aventures des enquêteurs en herbe !

Irrésistible

Disponible dès maintenant sur la plateforme, cette production française avec Camélia Jordana devrait vous plaire. Irrésistible est une véritable comédie romantique qui raconte le coup de foudre entre Adèle, une créatrice de podcast et Arthur, un mathématicien. Problème : dès que la jeune femme voit son “crush”, elle a des crises de panique. Comment faire lorsque l’attraction est pourtant trop forte ?

Les Kardashian

En route pour la Californie avec la 4ème saison de la série Les Kardashian. On ne vous les présente plus : les membres de cette famille sont mondialement connus. Et si vous souhaitez en connaître davantage sur leur quotidien, quoi de mieux que de suivre leur télé-réalité diffusée sur Disney+.

Antigang : La Relève

Ce film sorti en 2023 avec Alban Lenoir et Sofia Essaïdi raconte l’histoire de Niels Cartier, une légende de la brigade Antigang, qui doit quitter son poste suite au décès de sa femme et une terrible série d’évènements. Huit ans plus tard, les responsables de la mort de sa femme refont surface et Niels ne semble pas prêt à les laisser filer. Antigang : la Relève, un film d’action à ne pas manquer.

Il n’y a aucun doute, avec ces séries et films, vous aurez une rentrée en douceur et divertissante. Alors, prêt à vous lancer ?