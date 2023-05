La Graine, le nouveau film drôle et touchant qui bouscule les idées reçues sur la parentalité

Dans son nouveau film intitulé «La Graine», disponible depuis le 3 mai sur Prime Video, Éloïse Lang signe une comédie touchante sur un couple de femmes qui souhaite avoir un enfant.

Après «Connasse, princesse des cœurs» et «Larguées», la réalisatrice française Éloïse Lang est de retour avec une comédie dramatique : «La Graine». Dans ce long métrage, disponible sur Prime Video, elle raconte avec humour et délicatesse le parcours semé d’embûches d’un couple lesbien qui veut devenir parent.

Crédit Photo : Prime video

Inès (Stacy Martin) et Lucie (Marie Papillon) s’aiment et souhaitent à tout prix avoir un enfant. Le hic ? Leurs cinq tentatives de PMA (Procréation médicalement assistée) ont toutes échoué. Face à cette situation, elles se rendent dans une clinique belge dirigée par un certain M. Peeters (François Damiens).

Guidées par ce directeur haut en couleur, les deux femmes feront alors tout leur possible pour trouver le donneur idéal, qui leur permettra de réaliser leur rêve. Une quête loufoque au cours de laquelle Inès et Lucie vont mettre leur amour à l’épreuve et se redécouvrir.

«La Graine» : une comédie à ne pas louper sur Prime Video

Dans son nouveau film, Éloïse Lang rappelle à quel point la prise en charge des couples de femmes ayant recours à la procréation médicalement assistée est difficile et onéreuse (prix d’une insémination artificielle, pénurie de donneurs de sperme). «La Graine» interroge également le désir de parentalité de ses deux protagonistes, sans tomber dans le pathos.

En somme, le long métrage balaie les clichés et autres idées reçues qui touchent la communauté lesbienne, notamment au cinéma. La beauté du film repose aussi sur les performances des acteurs et sur l’efficacité des dialogues.

En effet, la complicité affichée par le duo Stacy Martin/Marie Papillon crève l’écran. De son côté, François Damiens nous offre une prestation aussi drôle que touchante. Les images et la bande originale ne sont pas en reste.

Crédit Photo : Prime video

«La Graine» est disponible depuis le 3 mai sur Prime Video.