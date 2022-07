L'humour n'est pas l'apanage des hommes, bien au contraire. Les femmes aussi savent faire rire. Voici le top 15 des humoristes femmes les plus drôles.

Six femmes seulement ont réussi à se glisser dans le top 25 des humoristes préférées des Français, classement dont une femme occupe la première place (girl power), Florence Foresti. Mais elle n'est pas la seule humoriste femme à être drôle, amusante, hilarante. Si le milieu de l'humour est plus masculin que féminin, quelques femmes réussissent cependant à se faire une place et à se faire apprécier du public. La preuve avec ce top 15 des comiques femmes les plus drôles !

1) Muriel Robin

À 22 ans, Muriel Robin quitte Saint-Etienne pour Paris, où elle suit une formation de comédienne au Cours Florent puis au Conservatoire national d'art dramatique, où elle a Michel Bouquet pour professeur. Elle souhaite alors devenir actrice comme Annie Girardot, mais elle n'obtient d'abord que des rôles au théâtre. Elle se fait connaître du grand public en participant à La Classe, sur FR3, en 1988, année où elle rencontre Pierre Palmade. Ils montent sur scène en duo avec un premier spectacle. C'est le début du succès pour Muriel Robin. Elle enchaîne alors les succès, en solo et en duo (avec Pierre Palmade, avec Guy Bedos notamment). Muriel Robin décroche également ses premiers rôles dans des films.

Les meilleures humoristes femmes : Muriel Robin / Crédit : Youtube

2) Anne Roumanoff

Anne Roumanoff a raté les concours d'entrée au Conservatoire et à l'école de la rue Blanche, elle a aussi à de nombreux castings. C'est grâce à La Classe, sur France 3, qu'elle connait le succès en 1987. Elle joue alors son premier spectacle au café-théâtre des Blancs-Manteaux, à Paris : Bernadette, calme-toi !. Elle se produit ensuite dans de nombreux théâtre parisiens, elle fait de l'humour à la radio, dans une émission de Laurent Ruquier sur France Inter. Elle multiplie également les apparitions télévisées. En 2007, elle devient notamment chroniqueuse dans Vivement dimanche prochain. Elle prépare actuellement son premier film, Qu'est-ce qu'on va faire de toi maman?, qui raconte avec humour et tendresse les tribulations d'une femme divorcée de 50 ans.

Les meilleures humoristes femmes : Anne Roumanoff / Crédit : Youtube

3) Florence Foresti

En 1998, Florence Foresti était membre du trio comique Taupes Models. Deux ans plus tard, elle a lancé sa carrière solo et a immédiatement rencontré le succès avec son premier spectacle,Manquerait plus qu'elle soit drôle. Ses apparitions dans On a tout essayé, présentée par Laurent Ruquier, lui ont permis de se faire connaître du grand public. Elle est devenue, depuis, l'humoriste préférée des Français, femmes et hommes confondus, grâce à ses personnages, ses sketchs et ses spectacles hilarants. Depuis 2006,Florence Foresti fait également carrière sur grand écran : la comique a joué dansDikkenek(2006), dans Hollywoo (2011) avec Jamel Debbouze, dans Barbecue (2014), entres autres films.

Les meilleures humoristes femmes : Florence Foresti / Crédit : Youtube

4) Valérie Lemercier

Elle cumule les récompenses. Humoriste, actrice, scénariste et réalisatrice, Valérie Lemercier a multiplié les spectacles, les rôles, les films. Elle a joué cinq spectacles solo, entre 1989 et 2015, qui lui ont valu d'être récompensée par trois Molières du one-man-show. Elle a réalisé six comédies : Quadrille(1997),Le Derrière(1999),Palais royal!(2005),100% cachemire(2013),Marie-Francine(2017) etAline(2021). Et elle a remporté deux fois le César de la meilleure actrice dans un second rôle, pour Les Visiteurs en 1994 et pour Fauteuils d'orchestre en 2007, ainsi que le César de la meilleure actrice en 2022 pour Aline.

Les meilleures comiques femmes : Valérie Lemercier / Crédit : Youtube

5) Elisabeth Buffet

Avant d'être humoriste, Elisabeth Buffet a fait carrière dans le marketing. C'est en 2005 qu'elle s'est lancée dans l'humour et a notamment remporté le titre de Révélation comique française au festival Juste pour rire de Montreal. Elle a ensuite présenté ses sketchs sur les scènes parisiennes et fait son premier one-woman-show en 2010.

Les meilleures humoristes femmes : Elisabeth Buffet / Crédit : Youtube

6) Blanche Gardin

Blanche Gardin s'est faite connaître en 2006 en participant au Jamel Cody Club. Après avoir joué plusieurs années dans les spectacles et les tournées de la bande de Jamel Debbouze, l'humoriste femme s'est lancée en solo. Elle a joué son premier one-woman-show en 2015,Il faut que je vous parle.Ses spectacles suivantsJe parle toute seuleetBonne nuit Blancheont été couronnés d'un Molière de l'humour en 2018 et 2019. En parallèle de sa carrière de comique, Blanche Gardin est scénariste (Le crocodile du Botswana, 2014,Problemos, 2017) et actrice. Elle a joué notamment dansCase départ(2011) avec Fabrice Eboué et Thomas N'Gijol,Adopte un veuf(2016),Je ne suis pas un homme facile(2018) ou encore dans la sérieWorkinGirls, diffusée sur Canal+.

Les meilleures humoristes femmes : Blanche Gardin / Crédit : Youtube

7) Michèle Bernier

Après une formation de théâtre, Michèle Bernier intègre Le Petit Théâtre de Bouvard, où elle rencontre de nombreux humoristes. Elle rejoint également Les Grosses Têtes, de Philippe Bouvard, à la radio. Mais elle arrête pour se consacrer au trio comique Les filles, qu'elle créé avec Mimie Mathy et Isabelle de Botton. Pendant sept ans, les trois femmes multiplient les sketchs et les représentations. Elle se consacre ensuite au cinéma (Gazon maudit, 1995, Le courage d'aimer, 2005, Crédit pour tous, 2011) et au théâtre plus qu'à l'humour, même si la comédie reste son ADN. En 2019, son spectacle Vive demain ! est nommé pour le Molière de l'humour. Elle réintègre Les Grosses Têtes, avec Laurent Ruquier cette fois-ci, en 2014.

Les meilleures humoristes femmes : Michèle Bernier / Crédit : Youtube

8) Chantal Ladesou

Après avoir fait le Conservatoire de Lille, Chantal Ladesou suit les Cours Simon, à Paris. Elle fait ses premières apparitions télévisée au Petit Théâtre de Bouvard, sur Antenne 2 (ancien nom de France 2), mais c'est dans les années 1980, grâce à La Classe, sur FR3, que la comédienne, qui a déjà la quarantaine, se faire connaître du grand public, ainsi que grâce à son rôle récurrent dans la série Maguy. Depuis, sur scène, elle enchaîne les one-woman-show et les pièces de théâtre. Elle est, depuis 2010, sociétaire de l'émission Les Grosses Têtes. Sa voix grave et son franc-parler son sa marque de fabrique.

Les meilleures comiques femmes : Chantal Ladesou / Crédit : Youtube

9) Chantal Lauby

Chantal Lauby a commencé sa carrière comme speakerine sur l'ORTF dans les années 1970. Elle a travaillé sur les antennes régionales de FR3 et Radio France. Avec Bruno Carette, elle anime sur France 3 des émissions humoristiques avec des sketches. Ils forment alors Les Nuls, avec Alain Chabat et Dominique Farrugia, et multiplient les émissions d'humour, jusqu'à la disparition de Bruno Carette en 1989. Le trio anime alors Les Nuls, l'émission (1990-1992), tourne La Cité de la peur (1994), avant de se séparer. Chantal Lauby décroche alors des rôles à la télévision et au cinéma. Elle retrouve Dominique Farrugia sur le tournage de Delphine 1, Yvan 0 (1996) et Alain Chabat sur le film Didier (1997).

Les meilleures humoristes : Chantal Lauby / Crédit : Youtube

10) Michèle Laroque

Victime d'un acc*dent de voiture en 1979, Michèle Laroque passe deux ans hospitalisée. En sortant de l'hôpital, elle décide de devenir comédienne. Elle prend des cours au Conservatoire municipal d'Antibes, puis se rend à Paris pour jouer pour la première fois dans une pièce : Sauvez les bébés femmes, au Théâtre des Blancs-Manteaux. Elle participe à La Classe, en 1988, et rencontre Pierre Palmade, Muriel Robin et Jean-Marie Bigard. Elle joue dans La Crise (1992) puis Pédale douce (1995) qui lui valent d'être nommée pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Michèle Laroque et Pierre Palmade jouent leur premier spectacle d'humour en duo en 1996 : Ils s'aiment. Ils ont ensuite incarner un couple dans plusieurs spectacles. Carrière d'humoriste qu'elle mène en parallèle de sa carrière d'actrice.

Les meilleures humoristes femmes : Michèle Laroque / Crédit : Youtube

11) Christelle Chollet

Christelle Chollet est une comédienne, chanteuse et humoriste française. Elle a débuté au Conservatoire de Toulouse. Elle rejoint ensuite la troupe des Baladins en Agenais, dans le Lot-et-Garonne. Elle a connu le succès grâce à son one-woman-show intitulé L'Empiafée qu'elle a joué pendant cinq ans. Elle a ensuite créé un nouveau spectacle : L'entubée.

Les meilleures comiques femmes : Christelle Chollet / Crédit : Youtube

12) Amelle Chahbi

Amelle Chahbi a débuté sa carrière sur la chaîne Comédie ! avant d'intégrer la troupe du Jamel Comedy Club et de se faire connaître, notamment grâce à son sketch Les michetonneuses. Elle a fait les première parties de Jamel Debbouze et Tomer Sisley avant de faire ses premiers spectacles solo. Elle apparait également au cinéma.

Les meilleures humoristes : Amelle Chahbi / Crédit : Youtube

13) Claudia Tagbo

Claudia Tagbo a commencé sa carrière comme comédienne.Elle a joué dans plusieurs films et plusieurs pièces de théâtre avant de se lancer dans le stand-up, en intégrant le Jamel Comedy Club, de Jamel Debbouze, en 2006, ce qui la permis de se faire connaître. Depuis, Claudia Tagbo connait le succès sur scène mais aussi sur les petits et les grands écrans - elle est une invitée régulière deVendredi tout est permis, émission présentée par Arthur qu'elle a rencontré sur la chaîne Comédie. Elle fait partie des humoristes, hommes et femmes confondus, préférés des Français.

Les meilleures humoristes femmes : Claudia Tagbo / Crédit : Youtube

14) Camille Lellouche

Camille Lellouche est humoriste mais aussi chanteuse. Elle a débuté sur les réseaux sociaux et sur Youtube, avec des pastilles humoristiques qui ont fait des millions de vues. Mais ses abonnés ne se doutaient pas qu'elle savait aussi chanter. Ils l'ont découvert à l'occasion de sa participation à l'émissionThe Voiceen 2015. Depuis,elle ne cesse de jongler entre l'humour et la musique, ainsi que le cinéma.

Les meilleures comiques : Camille Lellouche / Crédit : Youtube

15) Inès Reg

Depuis des années, Inès Reg, de son vrai nom Inès Reghioua, essayait de se faire un nom dans le monde de la comédie. Elle avait notamment participé au Jamel Comedy Club. Mais c'est une vidéo partagée sur Instagram qui l'a propulsée sur le devant de la scène. Depuis, elle multiplie les apparitions sur scène ou sur écran. Elle a même réalisé et joué dans son premier film avec son compagnon Kevin :Je te veux, moi non plus(2021).

Les meilleures humoristes femmes : Inès Reg / Crédit : Youtube

