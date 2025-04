The White Lotus saison 4 : date de sortie, casting... tout ce qu'on sait sur la suite de la série culte

Ce lundi 7 avril 2025 est sorti le dernier épisode de la saison 3 de The White Lotus, laissant les fans du show, orphelins. Voici ce que l’on sait sur la suite…

Depuis la sortie de sa première saison en 2021, la série The White Lotus, qui marque les esprits par son univers luxueux et sa critique sociale des comportements humains et moraux, ne cesse de plaire. Proposée par HBO et créée par Mike White, le show s’est démarqué par une première saison tournée à Hawaï, puis une seconde, en Sicile, et par la dernière, sortie en 2025, en Thaïlande.

La clé du succès ? Pour chaque nouvelle saison, c’est la même rengaine : un meurtre/ou plusieurs, des intrigues à la pelle parfaitement ficelées, et un ADN artistique diablement envoûtant avec des décors prestigieux qui ont de quoi faire rêver sous le doux son d'une musique entraînante.





The White Lotus : y aura-t-il une saison 4 ?

Alors que la troisième saison, qui se déroulait au Four Seasons de Koh Samui en Thaïlande a récolté tous les suffrages, avec des intrigues à suspense et un plongeon dans la vie culturelle de l’Asie du sud-est - avec la découverte d’un temple bouddhiste, de combats de muay thai, de show de cobra, le tout, dans un cadre luxueux en pleine jungle et sur le doux son du Coucou Koël, un oiseau typique de la région qui se démarque par son cri - les fans sont encore une fois esseulés. La raison ? Ils devront attendre encore plusieurs mois, voire années, avant de découvrir la saison 4 de The White Lotus. Mais justement, que sait-on déjà à propos de cette ultime saison ?







Crédit : HBO

The White Lotus saison 4 : que sait-on sur la suite ?

La bonne nouvelle, c’est que le créateur du show, Mike White, a officiellement annoncé le renouvellement de la série pour une quatrième saison, mais pour cette prochaine saison, le scénariste semble avoir envie de changement.

Alors que la mer est omniprésente dans l’univers du show, pour la suite, Mike White souhaite :

“S’éloigner un peu des vagues qui s’écrasent sur les rochers.”

Chaque série est tournée dans un hôtel du groupe Four Seasons, il se peut donc que le scénariste trouve son bonheur en Europe, peut-être même… en France. Qui sait ? Pour l’instant, aucun détail n’a été annoncé. Le casting, quant à lui, n’a toujours pas été révélé.

Crédit : HBO

Un casting 5 étoiles ?

Alors que la première saison a accueilli Jennifer Coolidge, Sydney Sweeney, et que pour la seconde ce sont ​​Aubrey Plaza, Theo James, Meghann Fahy qui ont marqué le show, dans la troisième, ce sont Patrick Schwarzenegger, Charlotte Le Bon et Aimee Lou Wood qui ont brillé à l’écran. On suppose donc que pour la prochaine, le casting sera aussi “5 étoiles”. Une chose est sûre, on a hâte d’en savoir davantage. Même si la date de sortie de la prochaine saison n'a pas été dévoilée, si l'on se fie au temps d'attente moyen entre les précédente saisons, il faudra patienter jusqu'à la fin d'année 2026, voire début d'année 2027 pour la découvrir.



En attendant, on vous laisse imaginer quelle prochaine destination serait idéale pour le show…