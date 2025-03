Paapa Essiedu victime de racisme après l'annonce de son rôle de Severus Rogue dans la série « Harry Potter », il prend une décision radicale

L’acteur Paapa Essiedu, choisi pour incarner Severus Rogue dans la série «Harry Potter», a rendu son compte Instagram privé, et ce pour une triste raison, selon les internautes.

Après des mois de spéculations, c'est confirmé : c’est l’acteur anglo-ghanéen Paapa Essiedu qui prêtera ses traits au professeur Severus Rogue dans la série HBO « Harry Potter », jadis interprété par le grand Alan Rickman dans la saga cinématographique.

Habitué des planches, Paapa Essiedu a été révélé par son rôle de Roy dans la série « Utopia », en 2013. Plus récemment, on l’a vu dans les séries « Gangs of London » et « I May Destroy You », pour laquelle il a reçu d’excellentes critiques sur son jeu.

Selon le média américain Deadline, le comédien de 34 ans serait sur le point de signer son contrat. Même son de cloche pour l’actrice britannique Janet McTeer (« Jessica Jones », « Ozark »), qui est pressentie pour jouer la professeure Minerva McGonagall.

Sans réelle surprise, le choix de Paapa Essiedu pour incarner le directeur de la maison Serpentard fait couler beaucoup d’encre.

L’acteur est victime de racisme

La raison ? Comme nous le précisons dans cet article, des fans de l’univers du petit sorcier aux lunettes rondes estiment que Paapa Essiedu ne correspond à la description de Rogue dans la saga littéraire signée J.K. Rowling, en raison de sa couleur de peau.

« Ce serait d'la pure connerie put*in faut mettre fin à cette diversité forcée qui n*que l'immersion et la crédibilité », « Mais bordel, c'est si dur que ça de respecter les traits des personnages ? », « Allez c’est parti pour le boycott », peut-on lire parmi les réactions repérées sur X.

Sur les réseaux sociaux, l’acteur a également été visé par des propos racistes :

« A ce stade, pourquoi ne pas choisir des Harry, Ron et Hermione noirs? Ne mettons que des noirs », « Le Hollywood woke, c’est le pire », « Cette série se déroule en Afrique ? ».

Paapa Essiedu prend une décision radicale

Face à cette vague de haine, Paapa Essiedu aurait pris une décision radicale : celle de passer son compte Instagram en privé. Il y a quelques jours encore, la page de la star était encore accessible, selon la page Facebook « Wizarding world family ».

Crédit Photo : Wizarding world family / Facebook

Cependant, celle-ci est passée en mode privé lorsque l’acteur a été annoncé au casting de la série.

« Paapa Essiedu a dû fermer son compte Instagram à cause de toute la haine qu'il recevait après avoir révélé qu'il allait être Rogue dans Harry Potter », affirme sur Instagram Hervé Kalonda, un avocat spécialiste dans les droits de l’homme.

Crédit Photo : Capture d'écran Instagram

Pour le moment, ni l’acteur ni la production n’ont réagi à la polémique.