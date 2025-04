« Vous ne me respectez peut-être pas, mais... » : Paapa Essiedu répond cash aux insultes après l'annonce de son rôle de Rogue dans Harry Potter

Resté silencieux jusqu’à maintenant, Paapa Essiedu a enfin pris la parole suite aux critiques que son choix suscite dans le rôle de Severus Rogue pour la série Harry Potter.

La série Harry Potter prévue sur HBO est toujours en préparation. Depuis quatre mois, des rumeurs circulent au sujet du casting. On apprenait ainsi que John Lithgow et Nick Frost avaient été choisis pour incarner respectivement Albus Dumbledore et Hagrid. Mais le nom qui a fait le plus de bruit est celui de Paapa Essiedu.

L’acteur britannique que l’on a vu dans The Lazarus Project ou Gangs of London interprétera Severus Rogue. Mais cette décision n’est pas franchement passée auprès des fans. Ces derniers regrettent qu’un acteur noir interprète Rogue, décrit comme étant pâle de peau et les cheveux noirs dans les romans de J.K. Rowling. Après cette annonce, Paapa Essiedu a été victime d’attaques racistes en ligne.

Il se murmure également que J.K. Rowling elle-même n’aurait pas goûté à cette décision prise par HBO. La rumeur est à prendre avec des pincettes puisque la romancière est productrice de la série et possède donc un choix créatif.

Un message qui est devenu viral sur les réseaux sociaux

Crédit photo : Warner Bros.

Devant ce torrent d’insultes, Paapa Essiedu avait naturellement pris la décision de passer son compte Instagram en mode privé afin de réduire les commentaires désobligeants. Son compte est depuis rouvert à tous. Dans une publication Facebook datant de cette semaine, l’acteur s’est exprimé pour la première fois.

« Vous ne me respectez peut-être pas, mais je me démarquerai dans Harry Potter. Ils m'ont traité injustement parce que je suis noir. Tous les retours étaient positifs, alors quand les critiques ont fusé, ça n'avait aucun sens. J'avais l'impression qu'une porte s'était fermée, alors qu'elle n'aurait jamais dû l'être [...] Si l’industrie n’évolue pas avec la culture, elle risque de perdre sa pertinence ».

Crédit photo : pessiedu/ Instagram

La publication de Paapa Essiedu est devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux. Visiblement, le message du Britannique a trouvé écho chez de nombreux fans. Les hashtags #LaissezRogueEtreNoir ou #JusticePourPaapa ont même été lancés. « Il aurait pu redéfinir ce rôle. Au lieu de cela, il est une autre victime d'une industrie trop réticente au changement », regrette un internaute.

« Je ne demande pas l'aumône. Je demande l'équité. Un espace pour exister, être vu et avoir les mêmes chances que tout le monde », conclut-il.