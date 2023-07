Programme phénomène de Prime video, « LOL : qui rit, sort !» a rencontré un énorme succès sur la plateforme. Cela tombe bien, voici 5 films et séries similaires à voir de toute urgence.

Alexandra Lamy, Julien Arruti, Camille Lellouche, Gérard Darmon et Pierre Niney. Ces cinq acteurs partagent un point commun. En effet, ils ont remporté la finale de «LOL : qui rit, sort !».

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’émission présentée par Philippe Lacheau, disponible sur Prime Video, a rencontré un énorme carton sur la plateforme et provoqué un grand nombre de fous rires.

Crédit Photo : Prime Video

Sans plus tarder, voici les 5 films et séries à voir si vous avez aimé «LOL : qui rit, sort !»:

Celebrity Hunted : chasse à l’homme

Dans «Celebrity Hunted», quatre duos de célébrités doivent disparaître pendant dix jours. Le hic ? Ces fugitifs sont traqués dans toute la France par une équipe d’experts qui dispose d’un véritable arsenal pour les retrouver : caméras de surveillance, traçage d’appels ou encore reconnaissance de plaques d’immatriculations. Les participants les plus malins devront rejoindre un lieu d’exfiltration pour remporter la compétition.

Miskina, la pauvre

Dans «Miskina, la pauvre», Melha Bedia prête ses traits à Fara, une jeune femme de 30 ans un peu paumée. Elle vit chez sa mère, ne trouve pas de boulot et multiplie les gaffes.

Alors qu’elle accumule les déceptions, elle décide de prendre sa vie en main, pour le meilleur et pour le rire. Son objectif ? Arrêter d’être une miskina…

Montreux Comedy Festival

Le plus grand festival d’humour en Europe s’invite sur Prime Video. Au programme : des passages cultes et hilarants des plus grands humoristes francophones. Des sketchs qui devraient vous offrir des fous rires à en avoir mal au ventre.

Les onze commandements

Alors que le monde va mal et que le rire semble avoir disparu de la surface de la terre, le Dieu de la Blague n’a pas d’autre choix que d’envoyer Michaël Youn et sa bande accomplir les «11 commandements» de la blague pour remettre les peuples sur le droit chemin de la rigolade…

La Tour Montparnasse infernale

Dans «La Tour Montparnasse infernale», le duo de choc Éric et Ramzy interprète deux laveurs de carreaux sur la tour Montparnasse. Un jour, ces derniers sont témoins d’une prise d’otages sur leur lieu de travail… Alors que le danger les guette, ils feront tout leur possible pour sauver l’une des victimes, la jolie Marie-Joëlle... Heu Stéphanie.