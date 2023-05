The Last of Us : la série du moment à regarder absolument

S’il y a bien une série qui fait parler d’elle en 2023, c’est The Last of Us. Il faut dire que le show télévisé, disponible sur Prime Video, réunit tous les ingrédients pour plaire.

Raz-de-marée de ce début d’année 2023, la série HBO The Last of Us n’a pas fini de faire parler d’elle. Disponible sur Prime Video depuis le 16 janvier 2023, l’adaptation du jeu vidéo du même nom a réussi à séduire un grand nombre de spectateurs.

En effet, le show télévisé, créé par Neil Druckman (réalisateur du jeu) et Graig Mazin (Chernobyl), a été acclamé par la critique du monde entier. Preuve à l’appui : il totalise un pourcentage de 96% de critiques positives sur le site Rotten Tomatoes.

Crédit Photo : HBO

Et pour les personnes qui seraient passées à côté de ce phénomène, un petit récap s’impose. The Last of Us se déroule dans un monde post-apocalyptique, où une épidémie de Cordyceps (un champignon parasite) transforme les humains en zombies.

Joel, un homme au lourd passé, est contraint d’escorter Ellie, une adolescente immunisée contre le virus, à travers les États-Unis pour trouver un groupe de survivants prénommés «Les Lucioles».

Et sans plus tarder, voici trois bonnes raisons de (re)voir The Last of Us sur Prime Video (Article garanti sans spoiler, promis !).

Une adaptation réussie qui réserve des surprises

C’est bien connu : adapter un jeu vidéo en série est un exercice périlleux, mais The Last of Us relève le défi avec brio. L’univers du jeu est parfaitement retranscrit à l’écran : les décors en ruines, les costumes des personnages (petit clin d’oeil aux Converses d’Ellie), l’apparence terrifiante des infectés ou encore les dialogues.

Alors que Neil Druckman pouvait se contenter de suivre la trame du jeu à la lettre, ce dernier a décidé d’explorer le passé de certains personnages dans la série. C’est notamment le cas du couple formé par Bill et Frank. Un moment fort et émouvant qui n’a laissé personne indiffèrent.

Crédit Photo : HBO

Un casting cinq étoiles

En choisissant Pedro Pascal pour incarner Joel Miller, l’équipe du casting ne pouvait pas mieux trouver. L’acteur - qui prête ses traits au prince Oberyn Martell dans Game of Thrones - livre une prestation remarquable et complexe. Le comédien a réussi à entrer dans la peau de son personnage, un être torturé ayant perdu foi en l’humanité, mais qui va devenir un symbole de la rédemption grâce à sa rencontre avec Ellie.

Crédit Photo : HBO

De son côté, Bella Ramsay avait la lourde tâche d’incarner le cœur de The Last of Us : Ellie Williams, une adolescente orpheline de 14 ans au caractère bien trempé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la comédienne a démontré l’étendue de ses talents au fil des épisodes.

La saison 2 est déjà dans les tuyaux

Vous l’ignorez peut-être, mais la deuxième saison de la série adaptera une grosse partie du second opus du jeu. Au programme : nouveaux enjeux, nouveaux décors, nouvelles factions… Les spectateurs feront également la connaissance de nouveaux personnages, dont une certaine Abby Anderson.

L’intrigue devrait prendre place quatre ans après le premier opus. Côté casting, Pedro Pascal et Bella Ramsay reprendront leurs rôles. La série sortira probablement fin 2024, début 2025. En attendant, vous avez tout le temps de découvrir la saison 1 de The Last of Us sur Prime Video !